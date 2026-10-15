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Seriál Ulice: Linda a Rosťa uzavřou bláznivou dohodu, může se tvořit nový pár

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Linda má za sebou rozchod s Tomášem a na novou lásku možná ještě ani nepomyslela. S Rosťou si ale rozumí čím dál víc a teď se spolu domluví na něčem, co může jejich vztah změnit.
Petra Buèková

Petra Buèková

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 13:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

Web se zaměřuje na dění kolem influencerů, sociálních sítí a moderní digitální kultury. Čtenáři zde najdou články o známých tvářích internetu, aktuálních trendech na TikToku, televizní zábavě i fenoménech, které formují online prostředí.Obsah propojuje svět sociálních sítí s lifestylem a...

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