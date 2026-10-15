Seriál Ulice: Linda a Rosťa uzavřou bláznivou dohodu, může se tvořit nový pár

Linda má za sebou rozchod s Tomášem a na novou lásku možná ještě ani nepomyslela. S Rosťou si ale rozumí čím dál víc a teď se spolu domluví na něčem, co může jejich vztah změnit.
Linda Jirásková v podání Petry Bučkové neměla v Ulici zrovna jednoduché období. Její vztah s Tomášem Jordánem (Petr Vacek) skončil poté, co odjel do Singapuru. Zatímco on byl pryč, Linda se musela vyrovnat s tím, že jejich společná budoucnost už nevypadá tak, jak si představovala.
Rozchod ji zasáhl víc, než možná dávala najevo. V Království hraček se svěřila Báře (Tereza Brodská), která dobře věděla, co se děje. Právě tam bylo vidět, že Linda nemá všechno tak srovnané, jak by si přála.
Linda se ale nehodlala donekonečna utápět v minulosti. Po rozchodu se rozhodla pro výraznou změnu vzhledu i přístupu k životu. Linda tak začala novou kapitolu, aniž by bylo jasné, jestli do ní brzy vstoupí někdo další.
Petra Bučková se umí „vyfiknout“ (foto: NextFoto) Rosťa jí začíná být čím dál bližší
Do jejího života se mezitím stále výrazněji zapisuje Rosťa Novotný, kterého hraje Jiří Černý. Oba se znají z Království hraček a postupně si k sobě našli cestu. Nejde přitom o dvojici, u které by diváci od začátku automaticky čekali romantický vztah. O to zajímavější je, že spolu nyní tráví čas a dokážou se domluvit i na věcech, do kterých by se s někým jiným třeba nepustili.
Rosťa má za sebou vlastní problémy. V minulosti bojoval se závislostí na alkoholu a návrat k běžnému životu pro něj nebyl jednoduchý. Linda ho ale nebere jen jako člověka, kterému je potřeba pomáhat. Dokážou spolu vycházet jako dva dospělí lidé a právě na tom může jejich blízkost stát.
Už v květnu si možného sblížení Lindy a Rosti všimli také diváci.
„zaznělo v jedné z reakcí. Zatímco někteří fanoušci by jim vztah přáli, jiní si takové spojení představit nedokázali. Nějak mi připadá, že si Rosťa moc rozumí s Lindou. Že by nový pár?“ Dohoda, která může všechno změnit
Bude to ale poměrně nečekané spojení. Linda a Rosťa jsou oba nezadaní a rozhodnou se uzavřít dohodu, která může jejich vztah proměnit v něco, na co asi ještě nedávno ani nepomysleli. Kdo si ale myslí, že spolu začnou oficiálně chodit, bude možná docela překvapený. Ono se ale není čemu divit.
Linda má za sebou zkušenost se vztahem, který nedopadl podle jejích představ. Po Tomášově odjezdu do Singapuru zůstala sama a musela se s tím srovnat.
Pokud by teď měla dát šanci někomu novému, může být opatrnější než dřív. Rosťa zase potřebuje vědět, že jeho život nestojí jen na tom, že si s někým rozumí, ale také na důvěře.
Jedno je jisté: Linda už nemusí zůstávat jen u vzpomínek na Tomáše. V Království hraček má vedle sebe člověka, se kterým si rozumí, a teď se ukáže, jestli z toho může být něco víc než přátelství.
Zdroje: redakce, děj seriálu Ulice, tv.nova.cz, kinotip2.cz