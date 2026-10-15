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Gulášová polévka, která zahřeje až na kost: Hustá, papriková a plná masa, jak ji mají mít rádi všichni

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Gulášová polévka je u nás doma podzimní rituál. Jakmile venku začne foukat, vytáhnu z lednice hovězí krk a vím, že odpoledne strávím u plotny s vůní kmínu a papriky. Tenhle recept vznikl spojením několika osvědčených zdrojů a výsledek je hustá, sytá polévka, která zasytí celou rodinu.
Obrázek receptu na hovězí gulášovku.

Obrázek receptu na hovězí gulášovku.

Zdroj: Zdroj: Vaření s Jančou, Recept na gulášovou polévku.
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 15.10.2026 13:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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