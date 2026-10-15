Gulášová polévka, která zahřeje až na kost: Hustá, papriková a plná masa, jak ji mají mít rádi všichni

Gulášová polévka se u nás doma objevuje hlavně na podzim. Stačí, aby se venku ochladilo, začal foukat vítr a obloha byla šedá, a už sahám v lednici po hovězím krku. V tu chvíli je celkem jasné, že část odpoledne padne na hrnec, cibuli, kmín a papriku. Rychlé jídlo to není. Maso potřebuje čas, cibule se musí pořádně opéct a paprika nesmí zůstat někde na povrchu, ale dostat se do celého základu. Odměnou je hustá tmavě červená polévka, po které už většinou nikdo neřeší druhý chod.
Vycházela jsem z několika osvědčených postupů. Z klasické verze s hovězím krkem, kde se základ opéká na sádle i másle, a také z receptu Pavla Berkyho, v němž se objevuje červená paprika a špek. Každá úprava má trochu jiný výraz, ale opěrné body zůstávají stejné:
dobře opečená cibule, poctivá dávka sladké papriky a maso, kterému se dá dost času. Čas je tady skoro surovina. Kdo ho nemá, ten ať si raději otevře ze sáčku. Tohle jídlo se uspěchat nedá. polévku
Můj tip zní: S cibulí nešetřete a hlavně ji netlačte dopředu silným plamenem. Na směsi sádla a másla ji nechte opékat pomalu, klidně 15 až 20 minut, až začne zlátnout a vonět skoro nasládle. Teprve potom přijde paprika a maso. Tenhle základ udělá barvu i chuť polévky výraznější, hlubší a takovou tu „druhý den ještě lepší“. Recept na legendární gulášovou polévku z hovězího krku s bramborami
Z uvedeného množství uvaříte větší hrnec,
zhruba pro 4 až 6 lidí. Celková délka přípravy: přibližně 2 hodiny Ingredience k přípravě
Maso a tuk: 500 g hovězího krku (případně loupaná plec) 100 g uzené slaniny nebo špeku 60 g sádla 30 g másla
Zelenina a základ: 2 větší cibule (červená nebo žlutá, obě fungují) 1 červená paprika 3 stroužky česneku 1 lžíce rajského protlaku
Koření: 2 lžíce sladké mleté papriky 1 lžička celého kmínu sůl a čerstvě mletý pepř případně špetka pálivé papriky
Brambory a vývar: 5 středně velkých brambor 1,5 litru hovězího vývaru nebo vody Postup přípravy poctivé gulášovky z hovězího krku
1. Hovězí krk nakrájejte na kostky velké asi 2 až 3 centimetry. Maso osušte papírovou utěrkou, i když to vypadá jako drobnost. Mokré se v hrnci spíš dusí, než opéká, a tím přijdete o chuť. Slaninu nebo špek nakrájejte na menší kousky.
2. V těžším hrnci nebo kastrolu rozehřejte
sádlo s máslem. Přisypte slaninu a nechte ji krátce pustit tuk, stačí minuta dvě. Potom přidejte nahrubo nakrájenou cibuli a na středním ohni ji opékejte 15 až 20 minut. Má zezlátnout a vonět sladce, ne se připálit. Nemusíte ji pořád honit vařečkou po dně, chvilka klidu jí prospěje.
3. Plamen stáhněte na minimum a vmíchejte
mletou sladkou papriku. V tuku ji nechte rozvonět zhruba 30 sekund. Hlídejte ji ale dost přísně, protože jakmile zhnědne, začne hořknout. Hned poté přidejte rajský protlak a promíchejte. Přidejte hovězí krk
Vietnamská pho bo z hovězích kostí potřebuje čas, ale odmění se hlubokým vývarem a vůní koření
4. Zvyšte teplotu a do hrnce dejte
hovězí maso. Opékejte ho ze všech stran, aby chytilo barvu, přibližně 5 až 8 minut. Pokud máte menší hrnec, nedávejte maso dovnitř všechno najednou. Lepší je opéct ho po částech, jinak pustí šťávu a začne se vařit ve vlastní vodě.
5. Přidejte nakrájenou
červenou papriku, prolisovaný česnek a celý kmín. Osolte, opepřete a všechno promíchejte. Nechte základ ještě asi 2 minuty na ohni, aby se chutě spojily už v téhle fázi.
6. Zalijte
hovězím vývarem nebo vodou tak, aby bylo maso ponořené. Přiveďte k varu, potom stáhněte plamen na minimum, hrnec přikryjte poklicí a nechte pomalu dusit 60 až 90 minut. Maso je hotové ve chvíli, kdy jde snadno rozmáčknout lžící nebo se začne rozpadat na vlákna.
7. Brambory oloupejte a nakrájejte na kostky zhruba stejně velké jako maso. Vsypte je do polévky a vařte dalších
20 až 25 minut, dokud nezměknou, ale ještě se nerozpadnou. Když je polévka moc hustá, přilijte trochu vody nebo vývaru. Jestli je řídká, nechte ji pár minut probublávat bez pokličky.
8. Na konci polévku ochutnejte. Dolaďte sůl, pepř a případně přidejte špetku
pálivé papriky, pokud ji chcete ostřejší. Výsledná polévka má být výrazná, sytá a lehce zahuštěná, ne řídká voda s pár kousky masa.
9. Podávejte ji horkou, nejlépe s chlebem nebo houskovými knedlíky. Čerstvá petrželka navrch vypadá pěkně, to ano. U nás doma se na ni ale většinou nečeká, protože hrnec mizí ze stolu rychleji, než stihnu vytáhnout další lžíci.
Foto: Vaření s Jančou, Vaření gulášovky Tipy redakce: Výběr masa: Hovězí krk se do gulášové polévky hodí velmi dobře. Má dost pojivové tkáně, která se dlouhým vařením rozpadne a vývar přirozeně zahustí. Loupaná plec poslouží také, jen obvykle vyjde o něco dráž. Bez vývaru: Nemáte-li domácí hovězí vývar, použijte kvalitní kupovaný. Dá se vařit i jen s vodou, ale v tom případě polévku na konci pečlivěji dochuťte a nebojte se koření. Vývar jí dodá plnější chuť, kterou samotná voda nenahradí. Hustota polévky: Pokud chcete polévku hustší, vyndejte po uvaření část brambor, rozmačkejte je vidličkou a vraťte zpátky do hrnce. Vývar se zahustí sám, bez mouky nebo škrobu. Skladování: V lednici polévka vydrží 3 dny a její chuť se postupně zvýrazní. Zamrazit ji můžete také. Jen počítejte s tím, že brambory po rozmrazení změknou a trochu se rozpadnou, chuť tím ale neutrpí. Varianta s mletým masem: Když není čas na dlouhé dušení, hovězí krk lze nahradit mletým hovězím masem. Postup zůstává podobný, jen maso v hrnci rozlámete a osmažíte. Celá příprava se pak vejde zhruba do 45 minut.
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Zdroj: Se souhlasem
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