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Stometrová fronta ve Vodičkově a Big Mac za 48 Kčs. Jak v březnu 1992 vtrhl do Československa první McDonald's

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Když se 20. března 1992 otevřely dveře první restaurace McDonald's ve Vodičkově ulici v Praze, stály venku tisíce lidí. Americký fastfood přinesl do polistopadového Československa nejen Big Mac za 48 Kčs, ale také nevídaný servis, usměvavý personál a závan západního světa.
Pobočka restaurace rychlého občerstvení McDonald's v pražské Vodičkově ulici

Pobočka restaurace rychlého občerstvení McDonald's v pražské Vodičkově ulici

Zdroj: R4vi / Wikimedia CC 2.0
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 15.10.2026 13:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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