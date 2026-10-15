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V Liberci vyrostlo největší solární parkoviště v Česku. Je v areálu DENSO

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Největší solární parkoviště v ČR vyrostlo v areálu DENSO v průmyslové zóně v Liberci. Takzvaný carport tvoří 2 706 solárních panelů, jejich výkon bude 1,8 MWp, zaparkovat pod nimi může 482 aut. Firma tak využila parkoviště k výrobě zelené energie, zároveň zlepšila komfort parkování pro zaměstnance.
V Liberci vyrostlo největší solární parkoviště v Česku. Je v areálu DENSO

V Liberci vyrostlo největší solární parkoviště v Česku. Je v areálu DENSO

Zdroj: ČEZ, Martina Petrášková
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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