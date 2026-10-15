V Liberci vyrostlo největší solární parkoviště v Česku. Je v areálu DENSO

Do provozu bude carport v areálu společnosti DENSO MANUFACTURING CZECH (DMCZ) uveden do měsíce. Energie, kterou vyrobí, by pokryla průměrnou roční spotřebu více než šesti stovek domácností. Bude však samozřejmě sloužit pro účely DENSO. Část z vyrobené elektřiny pak bude použita i na nabíjení elektromobilů, součástí instalace carportu je totiž i 14 nabíječek.
„Obnovitelné zdroje nám umožňují výrazně snížit náklady na výrobu. V našem libereckém závodě denně vyrobíme přes 9 600 automobilových klimatizačních jednotek a řádově obdobný objem dalších komponentů pro termální systémy, což je náročné nejenom lidskými silami, ale i právě energeticky. Jsem tak rád, že nám od nákladů uleví nový carport. Díky fotovoltaickým elektrárnám navíc snižujeme naši uhlíkovou stopu, což je oblast, na kterou se dlouhodobě soustředíme,“ uvádí Akihiko Kakiuchi, prezident DENSO Manufacturing Czech.
Nové solární parkoviště s výkonem 1,8 MWp přitom není jediným obnovitelným zdrojem v areálu firmy. Od roku 2024 společnosti elektřinu například dodává i klasická fotovoltaická elektrárna s výkonem 1,7 MWp, kterou postavilo, stejně jako carport, ČEZ ESCO. Jedna z největších komerčních fotovoltaických instalací v ČR pokrývá plochu větší než dvě fotbalová hřiště.
„Už fotovoltaická elektrárna, kterou jsme pro DMCZ postavili před dvěma lety, patřila mezi největší firemní solární elektrárny v České republice. Liberecká firma v překonávání fotovoltaických rekordů pokračuje. Projekty jako tento dokazují, jak důležitou roli hraje v našem průmyslu racionální dekarbonizace a že pro firmy není jen deklarací, ale hlavně způsobem, jak ušetřit. Carporty jsou navíc investicí, která pomáhá jak firmě, tak zaměstnancům. Zaměstnavatel efektivně využije svoje pozemky a pracovníci můžou parkovat ve stínu a suchu,“ říká Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO.
Obě elektrárny v prostorách areálu mají podle odhadů pokrýt zhruba desetinu spotřeby elektřiny liberecké pobočky DENSO.
Na instalaci solárního parkoviště s ČEZ ESCO spolupracovala společnost Carporio. Liberecký závod carport od dodavatele převzal za symbolickou 1 korunu. Využil totiž unikátního systému financování ČEZ ESCO, ve kterém se dodavatel stará vedle výstavby i o financování. Klient pak instalaci splácí z odběru elektřiny za předem dohodnutou cenu – v tomto případě po dobu deseti let.
„V podstatě bych to přirovnal k formě leasingu, firma se tím pádem nemusí starat o samotné vlastnictví těch věcí, nemusí se starat o energetickou část ani o servis. V českém průmyslu teď tento způsob frčí,“ dodává Čermák.
„S instalacemi za korunu máme bohaté zkušenosti. Zákazníkům umožní realizovat náročné investice i bez velkých počátečních nákladů, díky čemuž může přístup k zelené energetice získat větší množství firem. I klasická fotovoltaika, která zde v areálu stojí, byla vystavěna s využitím tohoto formátu financování. Ze vztahu klienta a dodavatele se díky němu vytváří dlouhodobé partnerství, které může přinést i další spolupráci, jako tomu bylo třeba právě u DMCZ,“ říká Vladimír Zadina, generální ředitel Air Plus.
Sníh ze solárů budou shazovat
Liberec bude pro správce solárního parkoviště výzvou, sněhová pokrývka tu totiž nebývá v zimě výjimkou.
„Pro statiky to byla opravdu výzva, řešili už tu konstrukci jako takovou. Opravdu je to tady prostředí, které je známé sněhovou pokrývkou. Takže ty carporty jsou na to připravené. Samozřejmě, pokud jsou panely zasněžené, tak nevyrábějí, takže je v zájmu všech z těch panelů sníh sundávat. Bude je také nutné čistit, nicméně nejde rozhodně o každodenní údržbu,“ podotýká Zadina. Lepší parkování pro zaměstnance
Lukáš Starý, který má v DENSO v Liberci na starosti výrobu, už zaznamenal pozitivní ohlasy zaměstnanců na parkoviště kryté solárními panely. „Teď během krásného a teplého babího léta ocenili, že na auta nepraží přímo slunce a nerozpaluje je, přínos ale krytá stání budou mít i teď na podzim za deště nebo v zimě, kdy lidem nezapadá auto během pracovní doby sněhem,“ věří.
Parkoviště přitom dokáže pojmout všechny automobily zaměstnanců i v nejvytíženějších chvílích, kdy se střídají směny.
V budoucnu je ve hře i benefit pro zaměstnance v podobě možnosti nabíjení elektromobilů buď za sníženou cenu, nebo zcela zdarma, podle rozhodnutí firmy. Nabíjecí stanice pak chce firma využít i pro elektromobily, které budou při obměně vozového parku do liberecké pobočky pořizovány.