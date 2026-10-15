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Češi při zazimování chat opakují zásadní chybu. Kvůli ní mohou přijít o peníze od pojišťovny

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S příchodem chladnějších měsíců začínají majitelé chat a chalup připravovat své nemovitosti na zimu. Mnozí však podceňují opatření, která mohou rozhodnout o vyplacení pojistného plnění. Stačí nevypuštěná voda, nedostatečné zabezpečení nebo zanedbaná údržba a pojišťovna může náhradu škody výrazně snížit, případně ji zcela odmítnout.
Češi při zazimování chat opakují zásadní chybu. Kvůli ní mohou přijít o peníze od pojišťovny

Češi při zazimování chat opakují zásadní chybu. Kvůli ní mohou přijít o peníze od pojišťovny

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 12:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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