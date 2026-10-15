U Hosova po obědě bouralo pět aut, místo bylo dvě hodiny hůře průjezdné

U Hosova po obědě bouralo pět aut, místo bylo dvě hodiny hůře průjezdnéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
U Hosova po obědě bouralo pět aut, místo bylo dvě hodiny hůře průjezdnéZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 15.10.2026 13:48
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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