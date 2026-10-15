Zmrzlina mění povolání. S moukou a kypřicím práškem se z ní stane moučník

Moučník ze zmrzliny využívá cukr, tuk a mléčné složky, které už obsahuje vanička. Přidají se mouka a kypřicí prášek. Značku ale nelze zaměnit bez změny složení těsta.
Vyndáte zmrzlinu z mrazáku a místo pohárů připravíte formu na pečení. Právě na tom stojí recept
Kitchen Stories na čokoládový ice cream bread. Změklá zmrzlina se spojí s moukou, kypřicím práškem, solí a čokoládovými pecičkami. Samostatně se nepřilévá mléko ani nepřidávají vejce. Co zmrzlina dodá a proč jsou potřeba mouka s práškem
Zmrzlina tu funguje jako hotová sladká směs. Na konkrétním složení záleží: může obsahovat smetanu, mléko, rostlinný tuk i vaječný žloutek. Část surovin, které byste jinak odměřovali zvlášť, tak do mísy dostanete společně.
Mouka přidává těstu strukturu. Jak vysvětluje
pekárenská společnost King Arthur Baking, její lepek vytváří síť, která pomáhá moučník při pečení udržet. Kypřicí prášek zase uvolňuje oxid uhličitý a těsto nadzvedává.
Do receptu proto patří právě prášek do pečiva.
Obsahuje už i kyselou složku, zatímco záměna za samotnou sodu vyžaduje přepočet a úpravu receptury. Podrobněji rozdíl ukazuje naše srovnání jedlé sody a kypřicích prášků. Mouka dává moučníku strukturu, zatímco kypřicí prášek pomáhá těsto nadzvednout. Samotná jedlá soda není přímá náhrada. Veganbaking.net from USA / Wikimedia / CC BY-SA 2.0 / zmenšeno Dvě čokoládové zmrzliny přinesou do stejné dávky jiný tuk
Pro vlastní srovnání jsme přepočítali údaje dvou konkrétních výrobků na stejné množství 400 gramů. Vycházíme z českých produktových karet
Häagen-Dazs Belgian Chocolate na Rohlíku a Carte d'Or Indulgent Chocolate v Tescu, přečtených 15. října 2026. Jde o srovnání deklarovaného složení, nikoli o test pečení.
Údaj Häagen-Dazs Belgian Chocolate Carte d'Or Indulgent Chocolate Tuk ve 100 g 19,9 g 7,6 g Cukry ve 100 g 25,2 g 23 g Tuk ve 400 g zmrzliny 79,6 g 30,4 g Cukry ve 400 g zmrzliny 100,8 g 92 g
Při stejné navážce tedy první výrobek dodá o 49,2 gramu více tuku, ale rozdíl v cukrech činí jen 8,8 gramu. Pro pečení z toho plyne podstatná věc: podobná sladkost zmrzlin neznamená podobný základ těsta. Pokud měníte značku, měníte zároveň recepturu. Z těchto údajů ale nelze určit, který moučník bude chutnější nebo jak vysoký vyběhne.
Porovnávaná karta Häagen-Dazs uvádí smetanu a vaječný žloutek, karta Carte d'Or obnovené odtučněné mléko a kokosový tuk. Věta „nepřidáváme vejce“ proto neznamená „bez vajec“. Při alergii kontrolujte celý obal včetně upozornění na možné stopy. Receptury se mohou měnit; uvedený přepočet platí pro popsané varianty.
Roztržená bankovka nemusí přijít o hodnotu. K výměně může stačit více než polovina Jednoduchý základ: 400 gramů vanilkové zmrzliny
Pro přesnou domácí dávku nabízí
Edeka vlastní vanilkovou variantu. Na těsto používá 400 g vanilkové zmrzliny, 150 g hladké pšeničné mouky a jednu čajovou lžičku kypřicího prášku. Máslo slouží k vymazání chlebíčkové formy. Mléko z jejího seznamu surovin patří až do volitelné cukrové polevy, nikoli do těsta. Troubu předehřejte na 200 °C při horním a dolním ohřevu, případně na 180 °C s horkovzduchem. Formu vymažte. Zmrzlinu nechte změknout, aby šla promíchat. Mouku nejprve spojte s kypřicím práškem a směs postupně vmíchejte do zmrzliny dohladka. Těsto přesuňte do formy. Edeka uvádí přibližně 35 minut pečení a kontrolu propečení dřevěnou špejlí. Po upečení nechte moučník vychladnout na mřížce. Polevu a barevné zdobení lze vynechat.
Čokoládový recept Kitchen Stories má vlastní poměry a teplotu 175 °C; jeho pracovní postup uvádí 35 až 45 minut. Pro tuto variantu se držte jejího seznamu surovin. Vanilkovou a čokoládovou verzi neskládejte dohromady podle jednotlivých čísel.
Kitchen Stories přidává do zmrzlinového těsta také čokoládové pecičky. Vlastní srovnání zmrzlin počítá pouze s jejich základem, bez přidané čokolády. Editor at Large / Wikimedia / CC BY-SA 2.5 / zmenšeno Zmrzlinu važte a změknutí nezaměňujte za záchranu potraviny
Gramy v receptu neodměřujte podle objemu vaničky. U porovnávaného Carte d'Or odpovídá jeden litr 500 gramům, takže 400 gramů představuje 800 mililitrů tohoto konkrétního výrobku. Při přípravě proto použijte váhu.
Oprava v nájmu může stát přes 1 500 Kč a přesto ji platí nájemník. Rozhoduje věcný seznam
Hlídání formy je stejně důležité jako navážka. Stejná dávka v širší nádobě vytvoří nižší vrstvu. Náš
průvodce přepočtem surovin podle velikosti pekáče vysvětluje, proč nelze stejným násobkem automaticky přepočítat také dobu pečení.
Použijte správně skladovanou zmrzlinu a nechte změknout jen potřebnou porci při přípravě. Pečení nepovažujte za způsob, jak zachránit zmrzlinu s neznámou historií skladování. Americký
portál FoodSafety.gov doporučuje při výpadku mražení zmrzlinu vyhodit; krátké změknutí porce při přípravě je jiná situace. Pro první pokus si poznamenejte značku, hmotnost, formu a skutečný čas: příště budete opakovat konkrétní postup, místo abyste zkoušeli znovu začínat s jiným těstem.
Ze změklé zmrzliny, mouky a kypřicího prášku lze upéct moučník. AI ilustrace představuje možnou podobu výsledku. vygenerovano AI
Zdroje fotografií Čokoládový moučník ze zmrzliny – AI ilustrace: vygenerovano AI Mouka v míse: Veganbaking.net from USA / Wikimedia / CC BY-SA 2.0 / zmenšeno Čokoládové pecičky: Editor at Large / Wikimedia / CC BY-SA 2.5 / zmenšeno