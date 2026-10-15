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Zmrzlina mění povolání. S moukou a kypřicím práškem se z ní stane moučník

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Ze změklé zmrzliny, mouky a kypřicího prášku vznikne moučník. Srovnání dvou čokoládových variant ukazuje, proč při záměně značky záleží na tuku i alergenech.
Čokoládový chlebíček se dvěma ukrojenými plátky na dřevěném prkénku.

Čokoládový chlebíček se dvěma ukrojenými plátky na dřevěném prkénku.

Zdroj: vygenerovano AI
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 13:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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