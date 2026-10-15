Žhavá těla, explozivní akce a nostalgie. Pobřežní hlídka baví novou generaci v zábavném traileru

Jak moc vás zhypnotizuje pouhý běh po pláži? Dáte-li ho za úkol těm správným hercům a pustíte-li do pozadí nakažlivou televizní znělku, vyjde vám z toho klidně i nejpopulárnější seriál své doby. Pobřežní hlídka (Baywatch) neměla v devadesátkách ve sledovanosti moc konkurenci a moderní pokus o legacy sequel s pokračujícím rodem Buchananů se jí těžko vyrovná, i když první upoutávka dělá, co může – červené plavky, vypracovaná těla, ikonická znělka a zpomalené záběry, v nichž se noví záchranáři vrhají vstříc rozbouřenému oceánu. Nová verze se představí v lednu 2027 na stanici Fox a celosvětově na Amazon Prime, první řada nabídne dvanáct epizod.
Tříminutový trailer začíná záchrannou akcí, při níž se nad oceánem zřítí malé letadlo. Hobie Buchannon v podání Stephena Amella se vrhá do akce a vzápětí se na obrazovce sejde všechno, kvůli čemu se z Pobřežní hlídky stal popkulturní fenomén: běh po pláži ve zpomaleném záběru, pohledy do kamery a těla, která už v plavkách zřejmě přišla na tento prostoduchý svět. Nebo snad tvůrci očekávají, že oduševnělé publikum někomu zbaští nálož plážových explozí a automobilových honiček v kombinaci s telenovelou, kterou po letech řídí nepotismus na nejproslulejší americké pláži? Režisér McG (Terminator Salvation) zjevně dostal prostor přidat do seriálu porci přepálené akce, aniž by se muselo šetřit na nostalgii. Nechybí ani známá znělka, která podtrhuje návrat k seriálu, jenž si ze slow-motion Pamely Anderson či Davida Hasselhoffa udělal vlastní filmový jazyk.
Základní zápletka ovšem zůstává v rodině. Z někdejšího divokého dítěte Hobieho Buchannona se stal kapitán Pobřežní hlídky, který kráčí ve stopách svého legendárního otce Mitche. Hobiemu se ale život obrátí vzhůru nohama nikoli při pádu letadla, nýbrž v okamžiku, kdy mu na dveře zaklepe Charlie Vale (Jessica Belkin) – dcera přicházející z Texasu. Rázná dívka hledá práci a touží se stát plavčicí po jeho boku, což je ale docela dřina. Musíte totiž především skvěle vypadat a nenechat se zastínit atraktivním obsazením, které vedle Amella a Belkin tvoří Hassie Harrison (Yellowstone), Shay Mitchell, Noah Beck či Brooks Nader. Z původní sestavy se pak vrátí David Chokachi jako Cody Madison.
Původní Pobřežní hlídka odstartovala v roce 1989, po jediné sezóně ji NBC zrušila, ale seriál následně ožil v syndikované distribuci a během jedenácti řad se proměnil v celosvětový televizní hit. Vysílal se ve více než dvou stovkách zemí a v době největší slávy ho podle údajů stanice sledovala až miliarda diváků týdně. Z Hasselhoffa udělal po Knight Riderovi také plážovou ikonu a Pamele Anderson, Nicole Eggert či Yasmine Bleeth pomohl k pomyslné korunce sexsymbolů devadesátých let. V roce 2017 se značka dočkala také celovečerního filmu s Dwaynem Johnsonem a Zacem Efronem. Ten sice celosvětově utržil zhruba 178 milionů dolarů, kritici mu však vůbec nepřáli.
Nový seriál se proto vrací k televizním kořenům, ovšem s ambicí přidat k nostalgii současnější akční měřítko. Na adekvátně hlubokomyslný comeback dohlíží tvůrčí duo ve složení Matt Nix (Status: Nežádoucí) a Lara Olsen, která má zkušenosti s televizními návraty díky seriálu 90210: Nová generace. Trailer mimo jiné dává na srozuměnou (kromě toho, že místy připomíná spíš Charlieho andílky), že se vrací také ideál krásy z doby těsně před rozmachem internetu a že Sydney Sweeney by v tomhle světě zakazujícím dvouvrstvé oblečení byla teprve za hvězdu.
Zdroj: Entertainment Weekly