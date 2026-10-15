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Žhavá těla, explozivní akce a nostalgie. Pobřežní hlídka baví novou generaci v zábavném traileru

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Jak moc vás zhypnotizuje pouhý běh po pláži? Dáte-li ho za úkol těm správným hercům a pustíte-li do pozadí nakažlivou televizní znělku, vyjde vám z toho klidně i nejpopulárnější seriál své doby. Pobřežní hlídka (Baywatch) neměla v devadesátkách ve sledovanosti moc konkurenci a moderní pokus o legacy sequel s pokračujícím rodem Buchananů se jí těžko vyrovná, i když první upoutávka dělá, co může – červené plavky, vypracovaná těla, ikonická znělka a zpomalené záběry, v nichž se noví záchranáři vrhají vstříc rozbouřenému oceánu. Nová verze se představí v lednu 2027 na stanici Fox a celosvětově na Amazon Prime, první řada nabídne dvanáct epizod.
Žhavá těla, explozivní akce a nostalgie. Pobřežní hlídka baví novou generaci v zábavném traileru

Žhavá těla, explozivní akce a nostalgie. Pobřežní hlídka baví novou generaci v zábavném traileru

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 14:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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