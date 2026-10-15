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Víme první. Pekařskou ulici ozdobí obrovská podobizna Elišky Rejčky

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Brno je městem mnoha muralů a dalších velkoformátových maleb. Neposkvrněným plátnem dosud byla také budova v Pekařské ulici 88, kterou v těchto dnech obehnalo lešení. Skupina polských umělců na fasádě do čtvrtka 22. října zvěční polsko-českou královnu Elišku Rejčku.
Víme první. Pekařskou ulici ozdobí obrovská podobizna Elišky Rejčky

Víme první. Pekařskou ulici ozdobí obrovská podobizna Elišky Rejčky

Zdroj: Jacek Ślewczuk
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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