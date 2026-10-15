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Macháč smetl Australana 6:2, 6:1 a po půl roce vyhrál dva zápasy v řadě. Na challengeru v Číně míří do čtvrtfinále

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Tomáš Macháč na challengeru v čínském Ťi-nanu deklasoval Aleksandara Vukice 6:2, 6:1. Poprvé od dubnové Barcelony si zahraje čtvrtfinále.
Macháč smetl Australana 6:2, 6:1 a po půl roce vyhrál dva zápasy v řadě. Na challengeru v Číně míří do čtvrtfinále

Macháč smetl Australana 6:2, 6:1 a po půl roce vyhrál dva zápasy v řadě. Na challengeru v Číně míří do čtvrtfinále

Zdroj: ATP Tour
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 13:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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