Macháč smetl Australana 6:2, 6:1 a po půl roce vyhrál dva zápasy v řadě. Na challengeru v Číně míří do čtvrtfinále

Na ten výsledek čekal Macháč od jarní antuky. V hlavní soutěži sice od dubna vyhrával zápasy, jenže pokaždé jen jeden a turnaj mu vzápětí skončil. V Ťi-nanu se to zlomilo. Po úvodním vítězství nad Francouzem Alexandrem Müllerem 6:3, 6:4 přidal ještě jednoznačnější výhru nad bývalým členem první padesátky. Dva zápasy, čtyři sety, ani jeden ztracený. Z jednoho challengeru nejde vyhlašovat návrat do nejlepší formy. Ťi-nan je ale přesně ten typ turnaje, na kterém si hráč Macháčovy kvality může znovu poskládat zápasový rytmus a sebevědomí.
Pět nula ve druhém setu
Utkání mělo jasný průběh od první výměny. Macháč si v úvodním setu bez větších potíží držel podání, za stavu 2:1 prolomil Vukicův servis a po potvrzení brejku vedl 4:1. Set uzavřel po třiceti minutách. Druhé dějství bylo ještě jednoznačnější. Australanovi vzal podání hned na začátku, odskočil na 3:0 a později na 5:0. Vukic se zmohl jen na odvrácení „kanára“.
Podle zápasového popisu na Livesportu rozhodovaly tři věci: jisté podání, kvalitní return a převaha v dlouhých výměnách od základní čáry. Ve vzájemných duelech to není nic nového. Macháč s Vukicem vyhrál i třetí zápas bez ztráty setu. Už v předchozích dvou utkáních proměnil 7 ze 13 brejkbolů, zatímco soupeř neproměnil ani jeden z pěti. Na returnu získal 44 % bodů, Vukic jen 19 %.
Snadnou výhru přitom nezaručovalo samotné jméno soupeře. Třicetiletý Vukic je sice aktuálně až 115. hráčem světa, ale jeho kariérním maximem je 48. místo a letos vyhrál challenger v kanadském Granby. Macháč jako 75. hráč žebříčku a šestý nasazený byl favoritem. Takhle vysokou výhru ale nikdo brát jako samozřejmost nemohl.
Půl roku jedné výhry
Naposledy vyhrál Macháč dva zápasy v řadě v dubnu v Monte Carlu, čtvrtfinále si naposledy zahrál o týden později v Barceloně. Tam ho 17. dubna zastavil Andrej Rubljov. Od té doby se jeho sezona točila v kruhu:
- Madrid: výhra, ve druhém kole prohra s Cameronem Norriem
- Řím: výhra nad Stefanosem Tsitsipasem, k zápasu s Daniilem Medveděvem už nenastoupil
- Roland Garros: výhra, ve druhém kole prohra s Alexanderem Zverevem
- Léto a podzim: brzké konce v Cincinnati, Winston-Salemu, na US Open i v Pekingu
- Šanghaj: jedna výhra, konec ve druhém kole
Seznam soupeřů, na kterých se zasekl, je dlouhý: Jannik Sinner, Rubljov, Zverev, Alexandr Bublik. K těžkým losům se přidaly zdravotní a turnajové komplikace, skreč v Montpellieru a nenastoupení v Římě. Po Roland Garros následovala delší pauza a návrat přinesl spíš další porážky než výsledky.
Podle nás právě tady leží hodnota ťi-nanského týdne. Macháč neztratil tenis, ztratil kontinuitu. Hráč, který porazí Tsitsipase, nemá problém s úrovní. Potřebuje zápasy po sobě, ne jeden výkon a týden čekání na další start.
Proč challenger a co je ve hře
Hráč, který byl ještě nedávno pevně usazený na okruhu ATP, se na challengeru nemusí stydět. Ťi-nan patří do kategorie Challenger 125, tedy k nejvyšší úrovni této série. Hraje se na tvrdém povrchu a celková dotace činí zhruba 5,2 milionu korun.
|Fáze turnaje
|Body do žebříčku
|Odměna (přibližně)
|Čtvrtfinále
|16
|156 000 Kč
|Semifinále
|35
|270 000 Kč
|Finále
|64
|455 000 Kč
|Titul
|125
|775 000 Kč
Čtvrtfinálových 16 bodů má Macháč jistých. Titul by znamenal 125 bodů, což při jeho aktuálních 783 bodech představuje citelný skok. Kalendář mu navíc nahrává: Ťi-nan přišel týden po Šanghaji a před halovou částí sezony, takže nabízí zápasovou praxi bez tlaku velkých turnajů. Body z konce roku pak rozhodnou o výchozí pozici pro sezonu 2027 a o tom, kam se bude moci v lednu přihlásit.
V českém kontextu je každý bod vidět. Podle žebříčku na serveru Tenis-Živě je Macháč k 15. říjnu až čtvrtým Čechem:
- Jakub Menšík: 15. místo, 2 445 bodů
- Jiří Lehečka: 16. místo, 2 440 bodů
- Vít Kopřiva: 68. místo, 846 bodů
- Tomáš Macháč: 75. místo, 783 bodů
Na Kopřivu ztrácí 63 bodů, tedy méně, než kolik by mu přineslo finále v Ťi-nanu.
Draxl: kvalifikant, který umí překvapit
Ve čtvrtfinále narazí Macháč na Kanaďana Liama Draxla. Čtyřiadvacetiletý hráč je 219. na světě a kariérní maximum má na 113. místě. Do hlavní soutěže prošel kvalifikací, v osmifinále porazil Ilju Ivašku 6:4, 6:4 a předtím stejným skóre vyřadil i nasazeného Australana Jamese Duckwortha. Letos má bilanci 37 výher a 24 porážek, na tvrdém povrchu 27:17. Hraje tedy hodně a vyhrává častěji, než prohrává.
V dostupných zdrojích jsme předchozí vzájemný duel nenašli, půjde nejspíš o první střetnutí. Žebříčkově je Macháč jasným favoritem. Draxl ale v Ťi-nanu už dvakrát ukázal, že papírové předpoklady na něj neplatí.
Podle pavouku na Tennis Exploreru se čtvrtfinále hraje v pátek 16. října, přesný čas zápasu pořadatelé zatím neupřesnili. Přenos hledejte v programu stanice Arena Sport, která challengery zařazuje do pravidelného vysílání, případně na oficiálních streamech ATP Challenger Tour. V dalších kolech by mohli přijít nebezpečnější soupeři, například Ital Mattia Bellucci, Japonec Josuke Watanuki nebo španělský talent Martin Landaluce.
Macháč do Číny neodletěl kvůli prestiži. Přiletěl si pro zápasy a teď je má: dva vyhrané, třetí na pátek. Na hráče, který půl roku nepřidal k výhře druhou, je to víc než jen řádek ve výsledcích.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář