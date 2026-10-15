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Dara Rolins odhalila detaily manželství s Nedvědem: Tohle spolu plánují!

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Dara Rolins (53) si po zářijové svatbě s bývalým fotbalistou Pavlem Nedvědem (54) užívá manželského života plnými doušky. Po delší době se na sociálních sítích ozvala fanouškům a prozradila, jak se jí po svatbě daří. Přiznala také nepříjemné zranění, které utrpěla krátce před veselkou. Přestože ji stále trápí bolesti, s manželem už plánují společnou budoucnost a těší se na dokončení svých vysněných domovů.
Dara Rolins a Pavel Nedvěd jsou svoji.

Dara Rolins a Pavel Nedvěd jsou svoji.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 13:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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