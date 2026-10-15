Dara Rolins odhalila detaily manželství s Nedvědem: Tohle spolu plánují!

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Dara Rolins (53) si po zářijové svatbě s bývalým fotbalistou Pavlem Nedvědem (54) užívá manželského života plnými doušky. Po delší době se na sociálních sítích ozvala fanouškům a prozradila, jak se jí po svatbě daří. Přiznala také nepříjemné zranění, které utrpěla krátce před veselkou. Přestože ji stále trápí bolesti, s manželem už plánují společnou budoucnost a těší se na dokončení svých vysněných domovů.
Spokojená Dara Rolins
Dara Rolins má za sebou pořádně hektické období. Po letech pracovního nasazení se rozhodla trochu zpomalit a věnovat více času sama sobě i svému manželovi Pavlu Nedvědovi. A jak se zdá, změna životního tempa jí prospívá. Slovenská popová diva se na sociálních sítích svěřila, že si na klidnější režim stále zvyká. Po dlouhých letech, kdy měla diář zaplněný koncerty, pracovními schůzkami a dalšími povinnostmi, je pro ni současná pohoda něčím zcela novým.
Dara Rolins si užívá manželství
"Pocitově ještě stále s rukou na ruční brzdě. Uklidnit ty splašené koně ve mně není vůbec jednoduché. Občas mě vystraší pocit, že jsem měla už dávno někde být, zavolat, zorganizovat anebo něco podepsat, potvrdit, rozdat úkoly a pročíst podmínky spolupráce, proplatit faktury. A ono nic. Klid a pokoj," svěřila se zpěvačka svým fanouškům. Přestože byla dlouhé roky zvyklá na neustálý shon, nyní si chvíle odpočinku pochvaluje.
"Ano, je to nezvyk po tolika letech, ale vlastně mi ten vždy a všude přítomný stres nechybí," přiznala otevřeně. Po měsíci manželství tak působí spokojeně a zdá se, že si novou životní kapitolu po boku bývalého fotbalového reprezentanta naplno vychutnává. Dramatický pád před svatbou
Ne všechno ale probíhalo podle představ. Dara totiž až nyní odhalila, že krátce před svatbou utrpěla vážné zranění.
"Před svatbou jsem si stihla přetrhnout vazy v koleni, když jsem omylem – a to je na tom to nejsmutnější – spadla na stavbě našeho italského domku do polodokončeného bazénu. Jako kulturní vložka nesmírně zábavný moment, sranda to byla velká. I pro mě, ale jen na chvilku," popsala nepříjemný incident. "Velmi brzy jsem pochopila, že to až taková sranda nebude. Samozřejmě to stále bolí jako čert. A ještě dlouho bolet bude – jak mě ubezpečil můj zkušený manžel, sportovec. Svatbu jsem proto absolvovala v balerínkách," prozradila. Velké plány s Nedvědem
Zranění zpěvačku přimělo upravit také její každodenní program. Místo náročných vystoupení a pracovních povinností se nyní věnuje především odpočinku a plánování dalších životních zážitků.
"Čtu, cestuji, medituji a dělám si plány, co všechno chci vidět, kam chci jet, kde všude chci jíst," popsala své současné aktivity. Velkou radost jí dělají také plány na společné bydlení s Nedvědem. Manželé totiž pracují na dokončení svých nemovitostí a Dara už se nemůže dočkat, až se pustí do jejich zařizování. "Těším se, že už brzy dostavíme naše domy a já začnu řešit jejich obsah a vnitřek," svěřila se. Zpěvačka tak má před sebou další velkou životní etapu. Vedle cestování a odpočinku ji čeká také vytváření společného zázemí s mužem, kterému v září slíbila věrnost. Zdroj: Aplausin.cz/Instagram.com