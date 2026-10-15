Ze zookoutku na Jihlavsku utekla samice servala. Na místě je obezřetnost, apeluje policie

Ze zookoutku na Jihlavsku utekla samice servala. Na místě je obezřetnost, apeluje policiePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ze zookoutku na Jihlavsku utekla samice servala. Na místě je obezřetnost, apeluje policieZdroj: Poskytla Policie ČR
Článek byl publikován 15.10.2026 13:31
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →