Takto fotí a natáčí Honor Robot Phone s vestavěným gimbalem – naše první dojmy

Honor Robot Phone nám byl poprvé ukázán už letos v březnu v Barceloně, tehdy šlo ale o
koncept, na který jsme si nemohli ani sáhnout. Následně ho tento výrobce v srpnu oficiálně uvedl na trh v domovské Číně, o tom jsme psali zde. Dnes se nám ale konečně dostala novinka i do vlastních rukou, bohužel ale jen na den. Uvedení na náš trh se zatím neplánuje, přesto jsme si tento nesmírně zajímavý telefon vyzkoušeli. Jaký je? Konstrukce
V ruce budete o novém Honor Robot Phone vědět, je to pořádný kus hardwaru. Váží téměř 250 gramů, ale není to žádné pádlo, naopak s úhlopříčkou 6,31 palce spadá mezi ty menší modely bez přídomků Max nebo Ultra. Líbí se mi jeho příjemně vroubkované boky a na boku má pak kapacitní tlačítko pro ovládání fotoaparátu.
Honor Robot Phone; zdroj: Dotekománie
Samozřejmě to nejzajímavější se schovává na zádech v masivním fotomodulu. Ten nabízí mechanickou krytku, kterou je vždy nutné před vysunutím ručně odsunout. A když na to zapomenete, telefon vás na to upozorní, umí její přítomnost detekovat. Jako menší nevýhodu vidím fakt, že se pod krytkou drží nečistota.
Ještě než se dostaneme ke gimbalu zmíním, že tu máme ještě dva další fotoaparáty a to ultra širokoúhlý s rozlišením 50 Mpx a 200Mpx teleobjektiv s 2,7násobným přiblížením. Jako hlavní snímač slouží právě snímač v gimbalu i pokud je zasunutý v těle zařízení. To je šikovné řešení.
Honor Robot Phone; zdroj: Dotekománie
Vysunutí gimbalu z těla doprovází líbivá animace a takový skoro bych řekl futuristický zvuk. Pak už můžete natáčet s tříosou stabilizací tímto 200Mpx hlavním snímačem. Video lze nahrávat maximálně ve 4K při 120 snímcích za sekundu, ukázku můžete vidět níže v článku.
Gimbal pak umožňuje jedním tlačítkem rychlé otočení o 180 stupňů na vás a mimo to jím lze samozřejmě joystickem na displeji pohybovat. Nahrávat lze jak v režimu na šířku, tak v režimu na výšku. Pokud držíte telefon v režimu na výšku, lze nahrávat na šířku maximálně ve 4K. Pokud chcete při tomto držení nahrávat na výšku, pak dostanete rozlišení 2,8K.
Honor Robot Phone; zdroj: Dotekománie
Samotný gimbal nabízí různé režimy stabilizace. Mě zaujal režim super stabilní, v kterém můžete hýbat telefonem do všech stran a on stále drží záběr na stejné místo. Ukázku můžete vidět
v našem videu na Instagramu. Testovací záběry si však můžete prohlédnout níže v YouTube videu. Zkusil jsem i noční záběr.
Z prvních dojmů vypadají skvěle noční fotografie, kterých jsem za jeden den testování stihl pořídit. Opravdu i v úplné tmě telefon vytáhnul ze záběru maximum. Díky tříosé stabilizaci si pak může dovolit delší expoziční čas.
Honor Robot Phone; zdroj: Dotekománie
Potěší pak také profesionální aplikace videokamera, která byla vyvinuta právě ve spolupráci s firmou ARRI. Ta se zabývá výrobou profesionální video techniky a v telefonu zanechala také své filmové filtry na nahrávání videa. Není to ale jen o filtrech, máme tu také nahrávání do formátů 10bitového ARRI LogC3 a ARRI Wide Gamut 3.
Jelikož je tento telefon určený pro Čínu, neměl ani Google Play. Honor jeho uvedení na náš trh zatím neplánuje, možná se dočkáme jeho další generace. Jeho cenovka začíná na 9 999 CNY, což je v přepočtu nějakých 33 tisíc korun.
Ukázkové snímky
Hlavní snímač (gimbal); zdroj: Dotekománie
Ultra širokoúhlý snímač; zdroj: Dotekománie
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ROBO-MOBIL SE ZABUDOVANÝM GIMBALEM?! 🤖📸 První dojmy z Honor Robot Phone! Tohle je naprostý úlet a možná nejbizarnější kousek, jaký jsme letos drželi v ruce. Honor Robot Phone má v sobě jako první na světě integrovaný plnohodnotný 3osý mechanický gimbal! Co tenhle pohyblivý mimozemšťan předvádí? • Z těla telefonu se mechanicky vysouvá a hýbe miniaturní robotické rameno (titanový gimbal) 🦾 • AI Live-Tracking: Kamera tě sama sleduje a otáčí se za tebou, ať už natáčíš na šířku, nebo na výšku 🎯🔄 • Chlubí se 200MP hlavním snímačem, teleobjektivem a ultra-širokáčem, které chrání cool mechanická krytka 🛡️ • Spolupráce s filmovou legendou ARRI: V profi aplikaci Kino Kamera máš barevné filtry a filmový vzhled přímo od tvůrců Hollywoodu! 🎬📽️ • Váha se zastavila na 248 gramech – s ohledem na motorky uvnitř je to ale obdivuhodně kompaktní ⚖️ Zatím se prodává pouze v Číně, ale tohle je budoucnost natáčení bez nutnosti tahat externí stabilizátory. Chtěli byste telefon, co na vás na stole sám „kouká“ a natáčí vás, nebo vám to přijde moc strašidelné? Napište do komentářů! 👇
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Youtube, Facebooku nebo Instagramu Ukázka záznamu VIDEO VIDEO Specifikace Honor Robot Phone displej: 6,31 palce, OLED, FHD+ 1216 x 2640 pixelů, 1,07 miliardy barev, 120 Hz, DCI-P3, HDR, jas až 6800 nitů, ochranné sklo JuRhino procesor: Snapdragon 8 Elite (2x 4,6 GHz + 6x 3,62 GHz), Adreno 840 GPU RAM: 12/16 GB úložiště: 512 GB/1 TB Operační systém: Android 16, MagicOS 10 Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM Foťáky: zadní: 200 Mpx (hlavní, gimbal, 1/1,28 palce, f/1,6, OIS, 3osá mechanická stabilizace, čip Honor Image Engine H1, laserové ostření, snímač teploty barev, snímač blikání) 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,0, 122°, 2,5cm makro) 200 Mpx (periskopický teleobjektiv, 1/1,4 palce, f/2,6, OIS, 2,7x optický zoom, až 200x digitální zoom) přední: 50 Mpx (širokoúhlý, f/2,0, 90°) IP54 čtečka otisků prstů v displeji stereo Konektivita: 5GA, 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS (L1+L5), NFC, USB-C (USB 3,2 Gen1), infračervený port rozměry a hmotnost: 151,43 x 72,86 x 9,59 mm, 248 gramů baterie a nabíjení: 7060 mAh, 120W rychlé nabíjení, 50W bezdrátové nabíjení, reverzní bezdrátové nabíjení