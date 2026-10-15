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Nesnášenlivost laktózy běžná v neolitu donutila tehdejší zemědělce zpracovávat mléko krav, ovcí i koz

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Zemědělci žijící v dnešním Polsku v období neolitu vyráběli mléčné výrobky z mléka různých zvířat: krav, ovcí a koz. Potvrdily to analýzy zbytků z hliněných nádob nalezených v Kujavsko-Pomořanském vojvodství. Výsledky výzkumu byly publikovány v časopise Royal Society Open Science.
Nesnášenlivost laktózy běžná v neolitu donutila tehdejší zemědělce zpracovávat mléko krav, ovcí i koz

Nesnášenlivost laktózy běžná v neolitu donutila tehdejší zemědělce zpracovávat mléko krav, ovcí i koz

Zdroj: Ernst Wallis / Public domain, Wikimedia commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 13:30

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