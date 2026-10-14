Acer přináší zástupce Sospiro A70 se dvěma displeji

Acer přináší zástupce Sospiro A70 se dvěma displejiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Acer přináší zástupce Sospiro A70 se dvěma displejiZdroj: Acer Sospiro A70 | Zdroj: Acer
Článek byl publikován 14.10.2026 20:00
Z herního ovladače bude na Androidu plnohodnotná myš. Technologický gigant Google chystá funkci, se kterou...
Populární klávesnice Gboard od Googlu je vybavená několika funkcemi, které jsou dostupné pouze na...
Společnost iQOO přesně po roční odmlce dokončuje novou generaci telefonu s označením Neo. Rostoucí počet...
Honor Robot Phone nám byl poprvé ukázán už letos v březnu v Barceloně, tehdy šlo ale o koncept, na který...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- Apple dá iPadu mini OLED, ale ošidí ho v klíčovém parametru. Fanoušci nechápou, 60Hz displej je krok zpátky
- Microsoft přiznal, že jediný špatný ovladač dokáže shodit celý Windows. Intel jako první začal problém řešit
- WhatsApp vás nepustí ke zprávám, dokud neaktualizujete telefon. Ani aktuální verze aplikace tentokrát nepomůže
- Gmail ukrývá 4 nastavení, která většina lidí nikdy nezměnila. Schránka pak funguje úplně jinak a důležité maily nezapadnou