Sourozenci zdědí dům napůl. Největší problém často začne až potom

Typický scénář vypadá na papíře čistě: rodiče po sobě zanechají dům, děti jej zdědí napůl a každé má stejný podíl. Jenže podíl na domě není totéž jako hotovost na účtu. Jeden ze sourozenců může nemovitost potřebovat pro vlastní bydlení
, druhý ji může vnímat hlavně jako majetek
, který mu má pomoci splatit hypotéku nebo vyřešit vlastní finanční závazky.
Právě v tom vzniká napětí. Pokud má dům hodnotu několik milionů korun, musí ten, kdo si jej chce nechat, druhého zpravidla vyplatit. Jenže banka nemusí poskytnout dostatečně vysoký úvěr. Druhý sourozenec zase často nemá peníze na to, aby vyplatil prvního. Výsledkem je spoluvlastnictví, které sice vypadá férově, ale prakticky nemusí vyhovovat nikomu.
Rovný podíl neřeší rozdílné životní situace
Problém nebývá v tom, že by se sourozenci nutně chtěli hádat. Často jen stojí každý v jiné fázi života. Rodina s malými dětmi může ve zděděném domě vidět šanci odejít z nájmu a získat stabilní bydlení. Sourozenec, který žije jinde a splácí vlastní byt, může naopak potřebovat peníze hned, nikoli slib, že se situace někdy vyřeší.
Pronájem celého domu může přinést pravidelný příjem, ale nevyřeší potřebu bydlet. Prodej spoluvlastnického podílu cizímu zájemci je zase problematický: kupující získává jen část práv k nemovitosti, ne samostatný byt nebo dům. Takový podíl se proto může prodávat hůře a za méně výhodných podmínek, než by odpovídalo prosté polovině hodnoty celé nemovitosti.
Další možností je dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Jeden ze sourozenců se stane výlučným vlastníkem a druhému vyplatí sjednanou částku. Nemusí jít vždy o jednorázovou platbu; rodina se může písemně domluvit i na postupném splácení. Právě písemná dohoda je zásadní, protože ústní přísliby v tak citlivé věci snadno vedou k dalším sporům.
Když dům půjde rozdělit na jednotky
U některých domů připadá v úvahu i stavební a právní rozdělení na samostatné jednotky. Každý ze sourozenců by pak nevlastnil neurčitý podíl na celém domě, ale konkrétní bytovou jednotku. Takové řešení může být praktičtější i při budoucím prodeji, protože samostatný byt je pro kupující srozumitelnější než polovina domu sdílená s cizím člověkem.
Ne každý dům je ale na rozdělení připravený. Může být nutné řešit půdorysy, dokumentaci pro katastr, stavební úpravy nebo oddělení rozvodů. Pokud úpravy vyjdou na statisíce korun a žádný ze sourozenců na ně nemá peníze, zůstává tato cesta jen teoretickou možností.
Největší chybu dělají rodiny ještě před dědictvím
Mnoha konfliktům by se dalo předejít ještě za života rodičů. Jenže právě rozhovor o majetku bývá v rodinách odkládaný, protože působí nepatřičně. Dospělé děti přitom často potřebují vědět, zda mají plánovat vlastní hypotéku, nebo mohou v budoucnu počítat s rodinnou nemovitostí.
Průzkum Partners Banky z roku 2024 ukázal, že 40 procent lidí ve věku 18 až 26 let předpokládá, že jednou něco zdědí. Jenže průzkum OVB a Ipsos z letošního března zároveň ukázal, že třetina Čechů se doma o dědictví vůbec nebaví a dalších 18 procent jen výjimečně. Ticho kolem majetku tak často vytváří očekávání, která se později nepotkají s realitou.
Ústní slib, že dům jednou připadne konkrétnímu dítěti, právní jistotu nepřináší. Závěť lze změnit nebo odvolat a do smrti pořizovatele se děti nedozví, zda vůbec existuje. Větší jistotu může přinést darování nebo dědická smlouva, kterou lze zrušit jen dohodou obou stran před notářem.
Závěť pomůže, ale sama rodinu neusmíří
Rodiče mohou majetek rozdělit i nerovnoměrně, pokud k tomu mají důvod. Mohou zohlednit, že jednomu dítěti už dříve pomohli penězi na bydlení nebo že se jiné dítě dlouhodobě staralo. Pokud ale chtějí, aby se tyto okolnosti promítly do dělení majetku, je bezpečnější napsat je přímo do závěti.
Dospělé děti zároveň patří mezi nepominutelné dědice. Úplně je vynechat nelze; dospělé dítě musí dostat alespoň čtvrtinu svého zákonného podílu. I proto se u většího majetku vyplatí řešit věc s notářem nebo advokátem, nikoli jen rodinnou domluvou u stolu.
Nejcennější není jen samotný dokument, ale srozumitelně vysvětlené rozhodnutí. Když se děti dozvědí rozdělení majetku až u notáře, mohou ho vnímat jako křivdu, i když je formálně v pořádku. Rodinný dům pak není jen otázkou katastru a peněz, ale i vztahů, které se po špatně připraveném dědictví opravují mnohem hůř než stará střecha.