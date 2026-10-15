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Sourozenci zdědí dům napůl. Největší problém často začne až potom

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Zděděný dům rozdělený mezi sourozence rovným dílem nemusí znamenat spravedlivé ani jednoduché řešení. Pokud jeden chce v nemovitosti bydlet a druhý potřebuje peníze, může se rodinné dědictví rychle změnit v patovou situaci
Sourozenci zdědí dům napůl. Největší problém často začne až potom

Sourozenci zdědí dům napůl. Největší problém často začne až potom

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 13:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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