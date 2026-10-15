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Záchrana Izraele z Československa. Rozebrané Avie putovaly nočním leteckým mostem ze Žatce do Ekronu

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Československá poválečná stíhačka Avia S-199 vznikla z nouze naroubováním těžkého bombardovacího motoru Jumo 211 do draku německého Messerschmittu Bf 109. Brutální točivý moment mohutné dřevěné vrtule a úzký podvozek dělaly ze startu i přistání hazard se životem, kvůli kterému stroj dostal nelichotivou přezdívku Mezek. Právě…
Československý poválečný stíhací letoun Avia S-199 v expozici Leteckého muzea Kbely.

Československý poválečný stíhací letoun Avia S-199 v expozici Leteckého muzea Kbely.

Zdroj: Alan Wilson / Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 2.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 15.10.2026 13:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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