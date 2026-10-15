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Čtyři roky posílal peníze ženě z Facebooku, která neexistovala. Rozvedený Radim přišel o statisíce korun

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Dennívýzva
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Začalo to krátkou zprávou od cizí ženy a pokračovalo fotkami modřin a prosbami o pomoc. Když se šedesátník nakonec vydal na policii, dozvěděl se, že za profilem mohl stát kdokoli.
Čtyři roky posílal peníze ženě z Facebooku, která neexistovala. Rozvedený Radim přišel o statisíce korun

Čtyři roky posílal peníze ženě z Facebooku, která neexistovala. Rozvedený Radim přišel o statisíce korun

Zdroj: Foto: Tim Evanson from Washington, D.C., United States of America - licence CC BY-SA 2.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 12:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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