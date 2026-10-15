Čtyři roky posílal peníze ženě z Facebooku, která neexistovala. Rozvedený Radim přišel o statisíce korun

Radimovi je přes šedesát a žije sám na kraji menšího města. Jeho týden měl pevný řád: ráno do práce na úřad, odpoledne domů, o víkendu úklid bytu a občas posezení s kamarády. Od rozvodu už uběhla nějaká doba a děti žijí po svém, takže je vídá méně, než by chtěl. Redakci Mobify napsal, že se nudil a čím dál víc večerů trávil u počítače na sociálních sítích.
Čtyři slova od neznámé ženy, po kterých si psali každý den
Jednoho večera mu na Facebooku přišla zpráva: „Ahoj, nechceš si popovídat?“ Pisatelka se představila jako Sára a podle fotek byla zhruba v jeho věku, upravená a hezká bez okázalosti. Radim odpověděl.
Z prvních nejistých výměn se brzy stalo pravidelné psaní. Sára byla pozorná, na všechno měla tu správnou odpověď a k textu přidávala fotky, později i hlasové zprávy. Radim si ji oblíbil víc a víc. Podle toho, co mu později řekla policie, ty fotky nepatřily jí a hlas v nahrávkách byl upravený.
Fotky s modřinami přišly ve chvíli, kdy už k ní choval city
Po čase Sára napsala, že mu musí něco přiznat. Radim popsal, jak znervózněl: už k ní něco cítil a bál se, že s ním přestane mluvit. Sára se přiznala, že je vdaná. Manžela vylíčila jako tyrana, který jí bere všechny peníze, a tvrdila, že nemá kam utéct.
Přiznání, které by na začátku známost nejspíš ukončilo, přišlo ve fázi, kdy pro Radima byla blízkým člověkem. Z dosavadní lži se tak stal důvod k soucitu.
Pak poslala snímky, na kterých byla oteklá a plná modřin. „Bylo mi líto, že mi lhala, ale zároveň jsem jí strašně chtěl pomoct,“ řekl Radim. Byl přesvědčený, že se z takového vztahu sama dostat nemůže. Domluvili se, že si Sára založí účet, o kterém manžel nebude vědět, a Radim jí tam pošle peníze na odchod.
Přes šedesát plateb skončilo hluchým telefonním číslem
Na začátek poslal několik tisíc. Po pár týdnech přišla další prosba, tentokrát o menší částku na cestu za kamarádkou, kterou Radim snadno oželel. Následovaly peníze na údajné právníky, na potřebné věci a na přesun do bezpečí. Každou žádost Sára podrobně vysvětlila a připojila slib, že až bude po všem, konečně se uvidí a budou spolu.
Za čtyři roky Radim odeslal přes šedesát plateb a částky postupně rostly. Dohromady šlo o statisíce korun, přesný součet ale v jeho vyprávění nezazněl.
Celé schéma vydrželo do chvíle, kdy se mělo uskutečnit slíbené setkání. Když se Sára po letech konečně „chystala přijet“, nejdřív nemohla odejít z domu, pak měla potíže ve vlaku a další výmluvy přibývaly. „V tu chvíli jsem začal pochybovat,“ přiznal Radim. Brzy se odmlčela úplně. Telefonní číslo bylo hluché a profil z Facebooku zmizel.
Kdo podle policie mohl stát za profilem, kterému Radim věřil
Radima nejdřív napadlo, že se jí něco stalo, a zamířil na nejbližší policejní stanici. Tam okamžitě poznali romantický podvod, před kterým Policie ČR varuje i na svém webu. Profil byl falešný, fotky ukradené, hlas upravený a celý příběh vymyšlený. Policisté připustili i to, že za Sárou vůbec nemusela být žena.
Romantický podvod stojí na tom, že si útočník získá důvěru oběti a pak ji postupně využívá. Nejde o rychlou akci. Manipulace probíhá soustavně a trvá měsíce nebo roky. Oběť pak přehlíží varovné signály, protože nechce přijít o vztah, který bere jako skutečný. Nejohroženější jsou lidé, kteří žijí sami, a podvodníkům nahrává obyčejná lidská potřeba blízkosti. Radim, rozvedený a s dětmi daleko, do tohoto popisu zapadal.
Sám dnes neumí říct, čeho lituje víc, jestli peněz, ztracených let, nebo člověka, se kterým plánoval budoucnost. Účet, na který peníze posílal, byl zahraniční a v době, kdy přišel na policii, už byl zrušený.