Kupujete konzoli kvůli GTA 6? Tohle byste měli vědět dřív, než utratíte tisíce

Když Rockstar Games oznámí novou hru, většinou to znamená jediné. Miliony hráčů začnou řešit, jestli není čas na nový hardware. U Grand Theft Auto VI je to ještě výraznější. Hra vyjde 19. listopadu 2026 pouze na konzolích PlayStation 5 a Xbox Series X|S, takže kdo stále hraje na starším PlayStationu 4 nebo Xboxu One, bude muset přejít na novou generaci.
Otázka ale zní jednoduše. Kterou si vybrat?
Výkon tentokrát nerozhodne
Ještě před několika lety se vedly nekonečné debaty o tom, která konzole je výkonnější. V případě GTA 6 to ale podle všeho nebude hlavní téma.
Rockstar už potvrdil, že hra vyjde současně pro PlayStation 5 i Xbox Series X. Záběry, které studio ukázalo během prezentace připravené ve spolupráci s Netflixem, byly sice pořízené na PlayStationu 5, to ale neznamená, že by Xbox dostal horší verzi.
Obě konzole využívají podobnou architekturu od AMD a rozdíly v hrubém výkonu jsou malé. O tom, jak hra poběží, nakonec rozhodne hlavně optimalizace samotných vývojářů. Neočekává se proto, že by jedna platforma nabízela výrazně lepší grafiku nebo vyšší počet snímků za sekundu než druhá.
Mnohem větší význam mají jiné věci.
Cena může rozhodnout víc než počet teraflopů
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Po letech, kdy konzole postupně zlevňovaly, se situace obrátila. Výrobci kvůli rostoucím nákladům ceny několikrát zvýšili a rozdíly mezi jednotlivými modely už nejsou zanedbatelné.
Třeba na americkém trhu dnes PlayStation 5 s 1TB úložištěm vychází levněji než srovnatelný Xbox Series X. Ještě nižší cenu nabízí digitální varianta PlayStationu bez mechaniky. Pokud tedy někdo kupuje konzoli hlavně kvůli GTA 6 a další hry pořizuje převážně online, může právě PlayStation představovat výhodnější investici.
Xbox má ale vlastní trumf. Služba Game Pass patří mezi nejlépe hodnocené herní předplatné na trhu a nabízí stovky titulů bez nutnosti kupovat každou hru zvlášť. Kdo plánuje hrát mnohem víc než jen GTA 6, může díky tomu v dlouhodobém horizontu ušetřit.
Stejně důležité jsou i exkluzivní hry. Sony láká na série Spider-Man, God of War, Horizon nebo The Last of Us. Microsoft naopak sází na značky Halo, Forza nebo nové hry studií Bethesda a Activision Blizzard. Grand Theft Auto VI bude stát na obou platformách stejně. Standardní edice vyjde na 79,99 dolaru, zatímco Ultimate Edition za 99,99 dolaru nabídne dodatečný obsah včetně nových misí a vozidel.