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Kupujete konzoli kvůli GTA 6? Tohle byste měli vědět dřív, než utratíte tisíce

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Grand Theft Auto VI vychází 19. listopadu a řada hráčů kvůli němu plánuje koupit novou konzoli. Rozhodování mezi PlayStationem 5 a Xboxem Series X přitom není jen o výkonu. Důležitou roli hraje i cena, služby nebo exkluzivní hry.
Kupujete konzoli kvůli GTA 6? Tohle byste měli vědět dřív, než utratíte tisíce

Kupujete konzoli kvůli GTA 6? Tohle byste měli vědět dřív, než utratíte tisíce

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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