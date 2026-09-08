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Případ podzimu se otevírá: DevFest.cz 2026 přináší do Uhelného Mlýna světové řečníky a film-noir záhadu

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Ve zkratce: Jedenáctý ročník konference DevFest.cz se uskuteční 30. října 2026 v libčickém Uhelném mlýně v duchu film-noir detektivky. Vstupenky lze do konce září zakoupit...
Případ podzimu se otevírá: DevFest.cz 2026 přináší do Uhelného Mlýna světové řečníky a film-noir záhadu

Případ podzimu se otevírá: DevFest.cz 2026 přináší do Uhelného Mlýna světové řečníky a film-noir záhadu

Zdroj: Dotekomanie.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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