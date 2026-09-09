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Všimli jste si zásadní změny v Google Mapách a Waze? EU je donutila sdílet data, jaká dosud neměly

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Německo od května 2026 právně nutí správce silnic, dopravce i provozovatele nabíječek odevzdávat dopravní data do jednoho státního systému.
Telefon, Waze

Telefon, Waze

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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