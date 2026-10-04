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Goebbels měl doktorát, dnes stačí účet na síti. Amplion dodává technooligarchie

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ESEJ. Když v roce 1543 vydal Martin Luther spis O Židech a jejich lžích, nenapsal ho dav. Napsal ho doktor teologie, nejslavnější autor své doby, a knihtisk jeho slova rozšířil po celé říši. Ano, ten Luther, kterého učebnice oslavují jako reformátora. Radil zapálit synagogy, zbourat židovské domy a vzít Židům jejich knihy. A stejně jako
profimedia-0581700485

profimedia-0581700485

Zdroj: Donald Trump a Andrej Babiš. Foto: Profimedia
Doba čtení 12 min

Článek byl publikován 04.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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