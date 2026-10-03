Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Proč chudí Češi vzhlíží k miliardáři Babišovi a komu uvěří příště?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
KOMENTÁŘ. Životnost demokracie závisí do značné míry i na tom, jak se lidem ekonomicky daří. Voliči však v hledání toho, kdo jim blaho zajistí, příliš racionální nejsou. V Česku významná část nízkopříjmových pracujících a ekonomicky frustrovaných lidí vzhlíží k miliardáři Andreji Babišovi, i když ten má úplně jiné priority, než právě je. Data ukazují, jak
profimedia-1123489626

profimedia-1123489626

Zdroj: Premiér Babiš jde do kopce. Foto: Alexandr Satinský / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 03.10.2026 05:30

Reklama
Další články z HlídacíPes.org
Aleš Rozehnal: Je možné jednoho člověka popravit dvakrát?
Aleš Rozehnal: Je možné jednoho člověka popravit dvakrát?
Život a smrt generála Kutlvašra. Z generála na vojína, z hrdiny na třídního nepřítele
Život a smrt generála Kutlvašra. Z generála na vojína, z hrdiny na třídního nepřítele

Druhý říjnový den uplyne 65 let od smrti významné osobnosti československé vojenské historie, Karla...

Vidět radnicím pod prsty? Jak kde, rozdíly v otevřenosti českých měst jsou obrovské
Vidět radnicím pod prsty? Jak kde, rozdíly v otevřenosti českých měst jsou obrovské

Šance občanů kontrolovat komunální politiky a městské rozpočty se v různých částech Česka výrazně liší....

Investor Brůna: Když všichni chtějí nakupovat, bývá pozdě. Portfolio se buduje v korekcích
Investor Brůna: Když všichni chtějí nakupovat, bývá pozdě. Portfolio se buduje v korekcích

KOMENTÁŘ. Když všechno roste, investování vypadá jednoduše. Skutečný test ale přijde ve chvíli, kdy ceny...

Informace o státní inzerci mají být povinně veřejné, ale nejsou. Vládě se do toho nechce
Informace o státní inzerci mají být povinně veřejné, ale nejsou. Vládě se do toho nechce

Veřejné instituce, velká města i státní podniky v Česku mají od loňska přehledně zveřejňovat své výdaje na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

Všechny články tohoto autora →
HlídacíPes.org
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.