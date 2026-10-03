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Prohlásili je za „vesnické boháče“. Jejich ženy a děti odvezli stovky kilometrů od domova

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Dennívýzva
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Kolektivizace na Ostravsku se často dotkla i dělníků, kteří vlastnili malá hospodářství. Manželky a děti těch, kteří byli uvězněni jako kulaci a sabotéři, pak mnohdy čelily vystěhování a živoření v cizím regionu bez podpory svých blízkých. Miroslava Galásková nikdy nezapomněla na den, kdy ji s maminkou a mladším bratrem vystěhovali ze statku v Jistebníku nad
Sedlák Jaroslav Velký

Sedlák Jaroslav Velký

Zdroj: Sedlák Jaroslav Velký z Bašky nakonec vstoupil do družstva, aby nemusel opustit svoje milované koně. Zdroj: archiv Otakara Velkého, se souhlasem Paměť národa
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 03.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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