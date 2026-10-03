Prohlásili je za „vesnické boháče“. Jejich ženy a děti odvezli stovky kilometrů od domova

Kolektivizace na Ostravsku se často dotkla i dělníků, kteří vlastnili malá hospodářství. Manželky a děti těch, kteří byli uvězněni jako kulaci a sabotéři, pak mnohdy čelily vystěhování a živoření v cizím regionu bez podpory svých blízkých.
Miroslava Galásková nikdy nezapomněla na den, kdy ji s maminkou a mladším bratrem vystěhovali ze statku v Jistebníku nad Odrou:
Přijela dvě velká nákladní auta, bylo nachystáno, co jsme si mohli a nemohli vzít. Maminka si posbírala věci hlavně z kuchyně a ložnice.
[caption id="attachment_150616" align="alignleft" width="254"] Miroslava Galásková (vlevo) s matkou roku 1954, rok po vystěhování, na cestě za rodinou. Zdroj: archiv Miroslavy Galáskové, se souhlasem Paměť národa[/caption]
Její otec, sedlák Josef Mikuš, byl krátce předtím odsouzen na tři roky vězení za údajnou sabotáž. Nemilost komunistických funkcionářů dopadla také na jeho manželku Boženu a jejich děti.
„Vzhledem k tomu, že váš pobyt v Jistebníku nad Odrou, jakožto rodinného příslušníka provinilého vesnického boháče, ohrožuje veřejný pořádek, klid a bezpečnost, vyslovil vám Okresní národní výbor, referát pro vnitřní věci v Bílovci, zákaz pobytu v obvodu Okresního národního výboru v Bílovci,“ píše se v rozsudku.
Kdyby nebylo ostatních lidí přihlížejících vystěhování, kteří darovali skromný obnos, zůstala by rodina zcela bez prostředků.
Boženu Mikušovou s dětmi Miroslavou a Josefem odvezli na nákladním autě na druhý konec republiky, až k Mostu, do malé obce Koporeč. Cesta trvala celou noc a zvelebené hospodářství v Jistebníku museli vyměnit za ubytování ve zdevastovaném statku.
Maminka hned na druhý den nastoupila na třísměnný provoz do kravína a sedmiletá Mirka se musela postarat sama o sebe a někdy i o svého dvouletého bratra.
Dělníci se do družstev nehrnuli
Ač má tehdejší Ostravský kraj přídomek průmyslového srdce republiky, jeho velká část byla v minulém století zemědělská. V kraji žilo mnoho dělníků, kteří zároveň vlastnili malé zemědělské usedlosti, a režim je proto považoval za přirozené spojence při zavádění JZD. Realita však byla jiná. Právě kovorolníci se často stavěli proti kolektivizaci. Někteří z nich dokonce navzdory tomu, že byli členy KSČ.
Mnozí z nich byli prohlášeni za takzvané vesnické boháče, kteří byli zatýkáni a souzeni za údajné neplnění přehnaně navyšovaných dodávek i další „prohřešky“. Jejich manželky se musely potýkat s nedobrovolným přesídlením do mnohdy vzdáleného neznámého prostředí, kde čelily bídě i předsudkům, odtrženy od svých mužů i širších rodin.
Kolektivizace na Ostravsku
Ostravsko mělo být podle představ komunistického vedení ideálním prostředím pro kolektivizaci. První přípravné výbory JZD v Ostravském kraji vznikly už na jaře 1949. Celkem jich bylo ustaveno 20. Na začátku roku 1950 zde bylo schváleno 102 JZD, která sdružovala 5296 členů a hospodařila na téměř dvacet tisících hektarů půdy. V souvislosti s Akcí K („kulak“), která probíhala ve dvou vlnách, bylo přímo v Ostravském kraji podle oficiálních odhadů v letech 1951–1953 vystěhováno 49 rodin „vesnických boháčů.“
Ve stopách odsunutých Němců
Předkové Miroslavy Galáskové byli po generace sedláky. Dědeček přišel do Staré Vsi nad Ondřejnicí na počátku 20. století z Nového Hrozenkova. Nejdřív sloužil jako čeledín, posléze si opatřil koně a vydělával si prodejem mléka, takže v roce 1926 si již mohl koupit vlastní statek.
[caption id="attachment_150617" align="aligncenter" width="577"] Statek ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, který patřil rodičům Josefa Mikuše. Zdroj: archiv Miroslavy Galáskové, se souhlasem Paměť národa[/caption]
Jeden z jeho čtyř synů, Josef Mikuš, šel v jeho stopách. V červnu 1945 se svou manželkou Boženou získal grunt po vysidlovaných Němcích v Jistebníku na Novojičínsku. V té době tam ještě pobývala původní majitelka Adelheid Berger se svou dcerou a jejími dětmi. Přestože soužití obě rodiny stavělo do nezáviděníhodné situace, Božena a Adelheid si podle vzpomínek Miroslavy Galáskové navzájem vypomáhaly:
Mamka měla hodně práce kolem statku, tak mě ta Němka hlídala.
Mikušovi začali chátrající statek postupně zvelebovat. To ještě netušili, že je za pár let potká podobný osud jako původní německé majitele.
„Podrývá autoritu...“
[caption id="attachment_150618" align="alignright" width="303"] Trestní spis vedený proti Josefu Mikušovi. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, se souhlasem Paměť národa[/caption]
Sotva se jim začalo dařit, v Jistebníku se objevily první náznaky kolektivizace. Nejdříve vzniklo strojní družstvo, v němž soukromí zemědělci sdíleli zemědělskou techniku. Josef Mikuš se na naléhání sousedů stal jeho předsedou. Už roku 1949 pak došlo k založení jednotného zemědělského družstva, do něhož členové strojního družstva, včetně Josefa Mikuše, automaticky přešli.
Zkušený zemědělec ale rychle odhalil neefektivitu a neprofesionalitu celého systému. Situace se vyhrotila ve chvíli, kdy Josef Mikuš odmítl společné setí řepky a v říjnu 1951 z družstva vystoupil.
Bylo zřejmé, že se tím pro funkcionáře stane trnem v oku. U ostatních zemědělců v Jistebníku platil Josef Mikuš za autoritu a jeho počínání ohrožovalo hladký průběh socializace vesnice. Na jeho hlavu se postupně snášela různá obvinění, například ze zatajení půdy a nedodržení plánovaného stavu dobytka. Fakt, že krávy musely být utraceny po těžkém porodu, úřady nepovažovaly za relevantní.
Nakonec ho obžalovali z trestného činu sabotáže a odsoudili na tři roky nepodmíněně. I ze svědectví, která zazněla před soudem, je zřejmé, že funkcionářům vadilo především jeho postavení neformálního mluvčího nespokojených sedláků. Předseda JZD Klement Golka, zaměstnáním úředník Vítkovických železáren Klementa Gottwalda, například uvedl:
Josef Mikuš, i když nyní samostatně hospodaří, podrýval a dodnes podrývá osobní autoritu funkcionářů JZD a MNV, a to tím, že veřejně pronáší řeči, jako že lidé, kteří ničemu nerozumí, zastávali odpovědná místa jak v JZD, tak i MNV a dosud zastávají.
Matka i sestra Josefa Mikuše sepsaly každá zvlášť žádost o milost, adresovanou prezidentu Antonínovi Zápotockému. Sestra Anežka Petroncová, sama členka KSČ, se ve své žádosti pozastavuje zejména nad osudem své švagrové Boženy Mikušové:
„Rozsudek o vystěhování vůči ní je nelidský. Je to dcera dělníka, která od dětství sloužila a za kapitalismu neměla na světě žádný med. Od dětství sloužila a za osm let, kdy žije s mým bratrem, neměla žádnou služku. Také podpora a účast, jaké se jí dostalo od spoluobčanů, nesvědčila o tom, že stěhují kulačku,“ uvádí Anežka Petroncová a pokračuje:
Je zvyklá tvrdému životu, ale trápí ji nejvíce odloučenost od bratra a od všech známých a jí blízkých.
„Švagrová byla zvyklá nemít nic a být odkázána jen na výdělek svých rukou. Také teď v Koporči pracuje na státním statku jako poklízečka dobytka a živí sebe a své děti. Přestože je tělesně velmi slabá a dědictví tuberkulózy, kterou trpí její otec, hrozí i jí, nechce být odkázána na podporu kohokoliv.“
[caption id="attachment_150619" align="aligncenter" width="588"] Zdevastovaný statek v Koporeči, kam byla vystěhována Božena Mikušová s dětmi. Zdroj: Státní okresní archiv Most, se souhlasem Paměť národa[/caption]
„Ještě ti dáme šanci...“
[caption id="attachment_150620" align="alignleft" width="278"] František Vantuch ve 30. letech. Zdroj: archiv rodiny Františka Vantucha, se souhlasem Paměť národa[/caption]
Obvinění padající na hlavy „kulaků“ se často opakovala, často šlo o zatajování osevních ploch, poškozování žacích strojů a mlátiček nebo nedodržování osevního plánu. Jedním z nástrojů, kterými stát na samostatně hospodařící zemědělce tlačil, byly povinné dodávky. Zemědělci museli státu odevzdávat stanovené množství obilí, brambor, mléka, vajec či masa. Jejich neplnění pak mohlo být záminkou k dalším represím.
Právě za domnělé nesplnění dodávek byla perzekvovaná rodina Jaroslava Velkého z Bašky. Aby mohli jeho otce obvinit z jejich neplnění, přijeli v noci na statek a vyrabovali sýpku. „Nezůstalo zrní na zasetí,“ vzpomíná jeho syn Otakar Velký. Pomoc nakonec přišla od sousedních sedláků, kteří rodině v noci přivezli několik pytlů vlastní produkce, aby měli čím nakrmit zvířata.
Kolektivizační tlak vyvrcholil nařízením o vystěhování rodiny do pohraničí na Osoblažsko.
Jako termín stěhování úřady schválně určily Štědrý den.
[caption id="attachment_150621" align="alignright" width="368"] František Vantuch v Březovicích, kam byla rodina vystěhována. Zdroj: archiv rodiny pamětníka, se souhlasem Paměť národa[/caption]
Rodina si směla vzít jen deset až patnáct kilogramů věcí na osobu. Babička uvařila hrnec hrachové polévky a všichni čekali na nákladní auto. Když vůz ani odpoledne nepřijížděl, vydal se otec na národní výbor.
Předsedu objevil v místní restauraci a v rozčilení ho chytil pod krkem. „‚Slavo, my jsme si to ještě rozmysleli, ještě ti dáme šanci,‘ řekl mu tehdy předseda,“ vypráví Otakar Velký. Otec se tedy vrátil domů, uřízl v lese stromek a rodina mohla oslavit Vánoce. Funkcionáři se ale nevzdali a rodinu se pokusili oslabit jinak. Jaroslava povolali na čtrnáctiměsíční mimořádné vojenské cvičení.
Hůře dopadla rodina Františka Vantucha z Nové Bělé, kterého komunisté zatkli v říjnu 1951. Na soud čekal v zajišťovací vazbě a jeho žena, Marie Vantuchová zůstala na čtyřiadvacetihektarové hospodářství sama. Po sedlákově odsouzení se musela do několika hodin i s dcerami vystěhovat do Březovic v okrese Chrudim. Na jejího muže navíc dopadl i peněžitý trest ve výši sto tisíc korun. Protože pochopitelně nebylo, z čeho tuto částku zaplatit, musel si odsedět další půlroku a propuštění se dočkal na přelomu let 1953 a 1954.
Hořké návraty
Všechny rodiny se nakonec vrátily do míst, odkud byly vyhnány – ale už bez možnosti pokračovat v hospodaření na svých statcích. Rodina Františka Vantucha se mohla vrátit do Nové Bělé v šedesátých letech. Dědečkovi pamětníka nebyl přiznán důchod, proto pracoval až do svých dvaasedmdesáti let.
[caption id="attachment_150622" align="aligncenter" width="635"] Josef Mikuš v 60. let. Zdroj: archiv Miroslavy Galáskové, se souhlasem Paměť národa[/caption]
Ani Jaroslav Velký po návratu z vojenského cvičení tlak režimu neustál. Stodoly a chlévy jim zabavilo nově vznikající JZD. Pochopil, že vzdorovat už nemá smysl, a do družstva vstoupil. Matka začala pracovat jako dojička a rodina si pro přežití směla ponechat jen malou záhumenku a jednu krávu. Jeho syn Otakar k tomu dodává:
Otec měl tak rád ty svoje koně, že by je nikomu do ruky nedal. Šel do družstva jen proto, aby mohl zůstat s nimi.
Josef Mikuš se po propuštění v roce 1956 přestěhoval za rodinou do Koporeče, kde získal práci kočího. Nedostatek kvalifikovaných zemědělců v jeho rodném kraji zapříčinil, že o dva roky později předseda národního výboru ve Staré Vsi nad Ondřejnicí Mikušovým nabídl, aby se vrátili na statek, který kdysi patřil Josefovým rodičům.
Oba manželé dostali práci v JZD. Božena Mikušová v kravíně a Josef Mikuš u koní. Dálkově vystudoval vysokou školu ekonomického směru a dostal v JZD práci jako účetní, posléze jako agronom.
Za bezhlavou snahou o kolektivizaci zemědělství však zůstala zdevastovaná hospodářství i pošramocené osudy několika generací jejich majitelů.
Článek vznikl v rámci projektu Rural Voices 2030: Engaging young rural European citizens in a gender responsive approach to soil protection.
Autor Martin Lokaj působí v projektu Paměť národa – jedinečné rozsáhlé sbírce vzpomínek pamětníků, kterou řadu let buduje nezisková organizace Post Bellum se svými partnery – Českým rozhlasem, Českou televizí a Ústavem pro studium totalitních režimů. Ve sbírce je shromážděno víc než pět tisíc výpovědí. Z Paměti národa vznikají každý týden rozhlasové dokumenty Příběhy 20. století. Jde o subjektivní vzpomínky pamětníků, které nemusejí vždy zcela odpovídat skutečnému průběhu historických událostí.