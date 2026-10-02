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Vidět radnicím pod prsty? Jak kde, rozdíly v otevřenosti českých měst jsou obrovské

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Dennívýzva
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Šance občanů kontrolovat komunální politiky a městské rozpočty se v různých částech Česka výrazně liší. Vyplývá to z výsledků čerstvé analýzy Transparentní Česko zpracované sdružením Oživení. Ukazuje, že v otevřenosti samospráv panují mezi českými městy leckdy propastné rozdíly. Samozřejmostí stále není třeba ani zveřejňování materiálů z jednání městského zastupitelstva. Ještě horší jsou statistiky přístupnosti zápisů z jednání městských
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Zdroj: Zastupitelstvo Hlavního města Prahy, projednávání Metropolitního plánu. Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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