V Levi dvanáct let vítězily jen Shiffrinová a Vlhová. Emma Aicherová změnila pravidla i představu o specialistkáchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Levi dvanáct let vítězily jen Shiffrinová a Vlhová. Emma Aicherová změnila pravidla i představu o specialistkách
Článek byl publikován 15.11.2026 13:22
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