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Højlund nepotřeboval celé utkání. Dvěma rychlými góly ukázal, kudy Dánsko rozebralo Portugalsko

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Zápas Portugalska s Dánskem měl být především večerem vzpomínek na Cristiana Ronalda. Rasmus Højlund z něj ale udělal vlastní představení. Dva zásahy na začátku druhého poločasu pomohly Dánům k vítězství 4:1.
Højlund nepotřeboval celé utkání. Dvěma rychlými góly ukázal, kudy Dánsko rozebralo Portugalsko

Højlund nepotřeboval celé utkání. Dvěma rychlými góly ukázal, kudy Dánsko rozebralo Portugalsko

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 16:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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