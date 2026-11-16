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Brankář Kinský kritizoval bránění spoluhráčů. Chorvatsko měla až moc šancí

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Česko prohrálo v Osijeku 1:2 a padá z elitní skupiny Ligy národů. Chorvati mířili osmkrát mezi tyče, Antonín Kinský zasahoval šestkrát.
Brankář Kinský kritizoval bránění spoluhráčů. Chorvatsko měla až moc šancí

Brankář Kinský kritizoval bránění spoluhráčů. Chorvatsko měla až moc šancí

Zdroj: Tottenham Hotspur
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.11.2026 06:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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