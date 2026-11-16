NHL po noci: Chytil rozhodoval ve Vegas, McDavid dorovnal Gretzkyho a Gauthier pokračuje v nevídané sérii

V noci na pondělí se hrálo pět utkání NHL. Nejvýraznější českou postavou byl Filip Chytil, který při vítězství Vancouveru na ledě Vegas dvakrát skóroval. Edmonton zase dostal další tříbodový výkon od Connora McDavida a Anaheim sledoval pokračování pozoruhodného střeleckého tažení Cuttera Gauthiera.
Philadelphia Flyers – Edmonton Oilers 2:5
Edmonton v Philadelphii zvítězil 5:2 a Connor McDavid prodloužil bodovou sérii od začátku sezony na 22 utkání. Kapitán Oilers zaznamenal gól a dvě asistence a v součtu se dostal na 53 bodů, z nichž 41 tvoří přihrávky. Čtyřicet asistencí zvládl během 22 zápasů stejně rychle jako Wayne Gretzky v ročníku 1984/85. Leon Draisaitl dal dvě branky a přidal asistenci.
McDavid tím zároveň vyrovnal Danyho Heatleyho na pátém místě historického pořadí nejdelších bodových sérií od úvodu sezony. V brance Philadelphie odchytal utkání český gólman Dan Vladař: čelil podle oficiálního zápisu 19 střelám, připsal si 15 zákroků a čtyřikrát inkasoval; pátý gól padl do prázdné branky. Český obránce David Jiříček nenastoupil.
VIDEO Dallas Stars – Florida Panthers 2:1 po prodloužení
Dallas zvítězil 2:1 po prodloužení, které rozhodl Jason Robertson ve 2. minutě a 56. sekundě. Florida se přitom ujala vedení díky přesilovkové trefě Matthewa Tkachuka. Pro amerického útočníka šlo o 700. bod kariéry v NHL, k němuž se dostal během 695 utkání. Wyatt Johnston ve druhé třetině vyrovnal a prodloužení přineslo Dallasu výhru.
Za Dallas nastoupil český centr Radek Faksa. V utkání strávil na ledě 12 minut a 31 sekund, zaznamenal tři hity a nebodoval. Obránce Floridy Radko Gudas naopak nehrál: trenéři jej nechali mimo sestavu a jeho místo zaujal Uvis Balinskis.
VIDEO Anaheim Ducks – Calgary Flames 6:1
Anaheim doma porazil Calgary 6:1 a Cutter Gauthier pokračoval v mimořádném tažení. Skóroval podeváté za sebou; takovou sérii neměl nikdo v NHL od Teemu Selänneho v roce 1997. Beckett Sennecke přidal dvě branky a asistenci, Mikael Granlund gól a asistenci a Ville Husso zastavil dvacet střel.
Calgary se prosadilo zásluhou Mikaela Backlunda. Český brankář Lukáš Dostál zůstal na střídačce, v brance Anaheimu nastoupil Husso. Za Calgary odehrál český útočník Adam Klapka 13 minut a 8 sekund, připsal si tři hity a nezaznamenal bod.
VIDEO Vegas Golden Knights – Vancouver Canucks 3:6
Vancouver ukončil sedmizápasovou sérii porážek vítězstvím 6:3 v Las Vegas. Filip Chytil se po návratu ze seznamu zraněných prosadil dvakrát, přičemž druhý gól dal v oslabení po úniku. Linus Karlsson rovněž skóroval dvakrát, po jedné brance přidali Elias Pettersson a Drew O’Connor.
Český obránce Filip Hronek asistoval u Chytilovy první trefy. Za Vegas si Tomáš Hertl připsal asistenci na gól Victora Olofssona. Mark Stone dal v závěrečné části gól a dvoubodovým večerem vyrovnal klubový rekord Jonathana Marchessaulta na hranici 417 bodů – zatím jej nepřekonal.
VIDEO San Jose Sharks – Nashville Predators 4:2
San Jose doma zvítězilo 4:2 a ukončilo Nashville jeho sedmizápasovou vítěznou sérii. Will Smith a Macklin Celebrini nasbírali shodně tři body za gól a dvě asistence. Prosadili se také Ivar Stenberg a Collin Graf. Za Predators skórovali Nils Höglander a Steven Stamkos. Zápas ukázal rozdíl v produktivitě obou útoků a připomněl, jak nebezpečná je mladá kombinace Celebriniho se Smithem.
VIDEO Česká stopa noci – ověřené zápisy všech pěti utkání Philadelphia – Edmonton: Dan Vladař odchytal za Flyers 58:15, inkasoval čtyřikrát z 19 střel a zaznamenal 15 zákroků (úspěšnost 78,9 %). Pátý gól Edmontonu padl do prázdné branky. David Jiříček byl mimo sestavu a nenastoupil. Dallas – Florida: Radek Faksa odehrál za Dallas 12:31, nebodoval a připsal si tři hity. Radko Gudas za Floridu nenastoupil, v sestavě ho nahradil Uvis Balinskis. Anaheim – Calgary: Adam Klapka nastoupil za Calgary na 13:08, zaznamenal tři hity a nebodoval. Lukáš Dostál byl náhradním brankářem Anaheimu; celé utkání odchytal Ville Husso (20 zákroků z 21 střel). Vegas – Vancouver: Filip Chytil dal za Vancouver dva góly, jeden z nich v oslabení. Filip Hronek asistoval u Chytilovy první trefy a Tomáš Hertl si za Vegas připsal přihrávku na přesilovkový gól Victora Olofssona. San Jose – Nashville: V ověřených zápasových sestavách obou týmů nefiguruje žádný český hráč.
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Zdroje: 1. Vše o sportu ; 2. NHL – Edmonton a Philadelphia ; 3. NHL – Dallas a Florida ; 4. NHL – Anaheim a Calgary ; 5. Associated Press – Vancouver a Vegas ; 6. CBS Sports – San Jose a Nashville ; 7. NHL – oficiální zápis Philadelphia–Edmonton (Vladař) ; 8. CBS Sports – Dallas–Florida (Faksa) ; 9. NHL – sestavy a hráči mimo sestavu (Jiříček, Gudas) ; 10. CBS Sports – Calgary–Anaheim (Klapka) ; 11. NHL – zápis Vegas–Vancouver (Chytil, Hronek, Hertl) .