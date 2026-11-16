Útočí na ni pod každým příspěvkem WTA. Svitolinová teď vyzve Češku, která ji porazila ve finále

Útočí na ni pod každým příspěvkem WTA. Svitolinová teď vyzve Češku, která ji porazila ve finálePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Útočí na ni pod každým příspěvkem WTA. Svitolinová teď vyzve Češku, která ji porazila ve fináleZdroj: Profimedia
Článek byl publikován 16.11.2026 07:09
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