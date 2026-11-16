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Útočí na ni pod každým příspěvkem WTA. Svitolinová teď vyzve Češku, která ji porazila ve finále

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Dennívýzva
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„Byla jsem na sebe strašně naštvaná. Nic mi nevycházelo,“ přiznala Elina Svitolinová po obratu proti Karolíně Muchové. Ukrajinka prožívá mimo kurt náročné týdny, a přesto dnes v noci vyzve v semifinále Turnaje mistryň Lindu Noskovou.
Útočí na ni pod každým příspěvkem WTA. Svitolinová teď vyzve Češku, která ji porazila ve finále

Útočí na ni pod každým příspěvkem WTA. Svitolinová teď vyzve Češku, která ji porazila ve finále

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 07:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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