Mark Stone dohání klubového střelce historie Vegas. Marchessaultův odkaz ho čeká na druhé straněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mark Stone dohání klubového střelce historie Vegas. Marchessaultův odkaz ho čeká na druhé straně
Článek byl publikován 14.11.2026 12:45
Roman Josi dosáhl hranice 800 bodů NHL a na začátku sezony sbírá asistence tempem, které ho přibližuje...
Slovenská reprezentace remizovala s Faerskými ostrovy 2:2 a zajistila si postup do vyšší úrovně Ligy...
Golden State vstoupilo do zápasu v San Antoniu bez zraněného Stephena Curryho a prohrálo 85:123. Spurs...
Tijjani Reijnders stihl proti Řecku během 21 minut hattrick. Nizozemsko nakonec zvítězilo 7:0, ale...
Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...Všechny články tohoto autora →
- Brock Boeser dosáhl 500 bodů ve Vancouveru. Jeho jubileum ale nezakryje další porážku Canucks
- Kouč Komety Zábranský sepsul hráče kvůli zbytečným faulům. V plánu jsou osobní pohovory
- Dostál, Vejmelka, Vladař i Dobeš pod 90 procenty. Čeští gólmani v NHL zažívají těžký start
- Roman Josi stihl 800 bodů. Nashville má obránce, který tvoří hru jako elitní útočník