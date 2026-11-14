Čtyři hodiny na zemi a sportovní kalendář v nejistotě. Výpadek amerického létání zastavil i NBA

Čtyři hodiny na zemi a sportovní kalendář v nejistotě. Výpadek amerického létání zastavil i NBAPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 14.11.2026 15:00
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