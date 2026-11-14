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Čtyři hodiny na zemi a sportovní kalendář v nejistotě. Výpadek amerického létání zastavil i NBA

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Americký letecký úřad FAA v pátek na více než čtyři hodiny zastavil letecký provoz kvůli komunikačním problémům. Dopady pocítily i profesionální sportovní kluby. Brooklyn Nets uvízli v letadle před cestou do Memphisu, Cleveland řešil neplánované přenocování a komplikace zasáhly také týmy NHL.
ARCHIV

ARCHIV

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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