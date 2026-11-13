Friday the 13th beauty: 7 kosmetických katastrof, které si opravdu nemusíš přivolat sama

1. Nový silný peeling před večírkem
Chemický nebo mechanický peeling může pleť podráždit a agresivní exfoliace není pro každého. Pokud nevíš, jak produkt tvoje pleť snáší, večer před akcí je opravdu špatná chvíle na výzkum. Zářivá pleť je plán. Červený obličej v plamenech je vedlejší projekt.
2. Vymačkat pupínek „jen trochu“
Tohle známe. Začneš malým tlakem a o deset minut později máš místo pupínku geologický útvar. Dermatologové upozorňují, že mačkání může prodloužit hojení a zvýšit riziko jizvy nebo tmavé skvrny. Led, cílený produkt a ruce pryč jsou méně dramatická strategie.
3. Poprvé použít nový skincare produkt v den akce
Patch test existuje právě proto, že i normální kosmetika může vyvolat podráždění nebo alergickou reakci. AAD doporučuje nové produkty před běžným použitím testovat na malé ploše několik dní. Páteční večer není vhodný čas zjistit, že „jemné botanické sérum“ tvůj obličej nenávidí.
4. Ostříhat si ofinu ve 23:10
Ofina není problém. Impulzivní ofina je samostatný žánr. Pokud ji chceš, skvělé. Jen bych rozhodnutí nedělala unavená, s kuchyňskými nůžkami a videem nazvaným „super easy curtain bangs at home“. Vlasy mají nepříjemný zvyk být po ustřižení kratší.
5. Obarvit vlasy podle fotky na krabičce
Výsledek domácího barvení ovlivňuje výchozí barva, předchozí chemické úpravy i stav vlasů. A u barvy je navíc důležité řídit se návodem výrobce včetně alergického testu. Pokud máš zítra svatbu, pracovní focení nebo první rande, dramatickou barevnou proměnu bych nechala na jiný týden.
6. Samoopalovák bez přípravy
Samoopalovák umí být skvělý sluha a velmi kreativní kartograf. Dermatologové doporučují před aplikací jemně exfoliovat, dobře pokožku osušit, produkt nanášet po částech a opatrně pracovat kolem loktů, kolen a kotníků. Pokud ho namažeš ve spěchu na suché fleky, mapa Evropy na lýtku není zásah osudu.
7. Poprvé lepit řasy pět minut před odchodem
Nové lepidlo, nová technika a časový stres jsou trojice, která umí vytvořit velmi dlouhý pátek. Pokud chceš umělé řasy na důležitý večer, vyzkoušej je dřív. A jakékoli pálení, otok nebo výrazné podráždění kolem očí je důvod produkt odstranit, ne ho překrýt třpytkami.
Nejbezpečnější beauty plán na pátek třináctého?
Použij věci, které už znáš. Udělej make-up, který už jsi někdy zvládla. Dej si parfém, který miluješ. A pokud potřebuješ změnu života, možná ji dnes nezačínej odbarvovačem.
Pátek třináctého má dost vlastní pověsti. Není nutné mu aktivně pomáhat.
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Zdroje: American Academy of Dermatology – How to safely exfoliate at home [1], American Academy of Dermatology – Pimple popping: Why only a dermatologist should do it [2], American Academy of Dermatology – How to test skin care products [3], American Academy of Dermatology – How to apply self-tanner [4].