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Friday the 13th beauty: 7 kosmetických katastrof, které si opravdu nemusíš přivolat sama

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Pátek třináctého za většinu beauty katastrof nemůže. Může za ně nápad otestovat silný peeling hodinu před večeří, mačkat pupínek do okamžiku, kdy získá vlastní PSČ, nebo poprvé lepit řasy ve chvíli, kdy taxi už stojí dole. Smůlu dnes nepotřebujeme vyrábět doma.
Friday the 13th beauty: 7 kosmetických katastrof, které si opravdu nemusíš přivolat sama

Friday the 13th beauty: 7 kosmetických katastrof, které si opravdu nemusíš přivolat sama

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 15:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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