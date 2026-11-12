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7 věcí, které tvoje pleť nepotřebuje každý den, i když ti je algoritmus pořád prodává

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Kosmetický internet má zvláštní schopnost proměnit tři normální kroky péče o pleť v logistiku menší laboratoře. Čistič, krém a SPF najednou vypadají skoro podezřele skromně. Přitom právě jednoduchá rutina bývá pro většinu pleti překvapivě dobrý základ.
7 věcí, které tvoje pleť nepotřebuje každý den, i když ti je algoritmus pořád prodává

7 věcí, které tvoje pleť nepotřebuje každý den, i když ti je algoritmus pořád prodává

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 15:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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