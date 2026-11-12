7 věcí, které tvoje pleť nepotřebuje každý den, i když ti je algoritmus pořád prodává

1. Dvojité čištění jen proto, že existuje
Pokud máš večer výrazný make-up, voděodolné SPF nebo něco, co jeden jemný cleanser nezvládá, dvojité čištění může dávat smysl. Pokud jsi celý den doma bez make-upu, není povinnost používat olej, balzám a ještě pěnivý gel jen proto, aby večer vypadal profesionálně.
Americká akademie dermatologie doporučuje jemný neabrazivní cleanser a omezuje běžné mytí obličeje na dvakrát denně a po výrazném pocení. Čistší není vždycky čistější. Někdy je jen podrážděnější.
2. Peeling každý den
Pleť nepotřebuje denně dokazovat, že pod ní existuje další vrstva. AAD upozorňuje, že frekvence exfoliace závisí na typu pleti i metodě a čím agresivnější exfoliace je, tím méně často ji obvykle potřebuješ.
Když se po peelingu pleť pálí, červená, pne nebo se začne loupat, není to důkaz účinnosti. Je to signál, že už jsme se s nadšením dostaly přes čáru.
3. Tři aktivní séra v jednom večeru
Retinol, kyselina, vitamin C, niacinamid, peptidy, další kyselina a něco, co se jmenuje „cellular midnight renewal complex“. Pleť není skupinový projekt.
Dermatologové upozorňují, že příliš mnoho anti-aging produktů může pokožku dráždit. Pokud používáš jednu nebo dvě aktivní látky, které mají pro tvůj cíl smysl a pleť je snáší, není potřeba hledat další jen proto, že ti došlo místo v košíku.
4. Sheet masku jako denní hygienickou potřebu
Hydratační maska může být příjemná. Může být i velmi příjemná. Ale pokud už používáš dobrý hydratační krém, není automaticky nutné každý den lepit na obličej další jednorázovou vrstvu.
Maska je bonus nebo rituál. Nemusí být stavební kámen rutiny.
5. Face mist jako náhradu hydratace
Mlha na obličej může osvěžit, příjemně vonět nebo zlepšit pocit během dne. Sama o sobě ale nenahrazuje hydratační krém, který pomáhá vodu v pokožce udržet.
Pokud ji miluješ, používej ji. Jen není potřeba přesvědčovat se, že bez ní kožní bariéra přestane fungovat.
6. Roller, gua sha nebo ledový globus jako povinný lifting
Masáž obličeje může být příjemná a krátkodobě může změnit pocit otoku nebo napětí. To ale není totéž jako trvalé vypnutí kůže nebo přestavba obličeje.
Pokud je pro tebe roller deset minut klidu, nech si ho. Pokud ho používáš jen ze strachu, že jinak obličej „spadne“, algoritmus ti prodal víc úzkosti než výsledku.
7. Nový produkt každé dva týdny
Tohle je možná největší past. Pleť potřebuje čas, aby sis vůbec všimla, zda jí produkt sedí. Když každých čtrnáct dní přidáš sérum, toner, kyselinu a nový krém, při podráždění už netušíš, kdo je viník.
AAD letos znovu doporučila nové ingredience zavádět postupně a připomněla, že poškozenou kožní bariéru často zhoršuje právě překombinovaná rutina, časté exfoliování a agresivní produkty.
Co tedy většina pleti opravdu potřebuje?
Není to sexy odpověď. Jemné čištění podle potřeby, hydratační krém a přes den širokospektrální SPF. K tomu cílená aktivní látka podle toho, co chceš řešit.
To neznamená, že všechny ostatní produkty jsou zbytečné. Kosmetika může být radost, rituál, vůně, textura a deset minut pro sebe. Jen je rozdíl mezi „chci to“ a „moje pleť bez toho nemůže existovat“. A ten rozdíl dokáže ušetřit podráždění, místo v koupelně i docela dost peněz.
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Zdroje: American Academy of Dermatology – National Healthy Skin Month: Wellness is more than skin deep [1], American Academy of Dermatology – Face washing 101 [2], American Academy of Dermatology – How to safely exfoliate at home [3], American Academy of Dermatology – Should I apply my skin care products in a certain order? [4].