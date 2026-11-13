Být hodná neznamená nechat si všechno líbit. 9 laskavostí, které nevyžadují sebeobětování

World Kindness Day připadá každý rok na 13. listopadu a připomíná dobré skutky a obyčejnou lidskou ohleduplnost. Tak jo. Buďme laskavé. Jen bych k tomu přidala jedno malé pravidlo: člověk, kterého při tom nemusíš pravidelně obětovat, jsi ty.
1. Pomoz, když můžeš. Ne když už nemáš z čeho
Kamarádka potřebuje odvoz, kolega radu, máma něco zařídit. Pomoc je laskavost ve chvíli, kdy ji můžeš dát dobrovolně. Pokud říkáš ano pokaždé ze strachu, že jinak budeš špatný člověk, už se bavíme spíš o people-pleasingu než o dobrotě.
2. Řekni ne bez eseje na tři strany
„Nemůžu.“ „Dnes ne.“ „Tentokrát to nevezmu.“ To jsou kompletní věty. Nemusíš vytvořit obhajobu, kterou by schválila mezinárodní komise pro oprávněnost odpočinku.
3. Vyslechni člověka, ale nemusíš ho zachránit
Můžeš být přítomná u něčího problému a zároveň ho nepřevzít do osobního vlastnictví. Někdy je laskavé říct: „Tohle je těžké, jsem tady.“ Ne „dej mi deset minut, vyřeším ti život“.
4. Nabídni konkrétní pomoc místo nekonečné dostupnosti
„Můžu ti ve středu přivézt nákup“ je bezpečnější než „kdykoli cokoli potřebuješ“. Konkrétní nabídka má začátek, konec a pořád je laskavá.
5. Neodpovídej okamžitě jen proto, že telefon svítí
Zpráva není požární alarm. Pokud právě jíš, odpočíváš nebo jen nechceš komunikovat, může odpověď počkat. Dostupnost 24/7 není charakterová vlastnost.
6. Laskavost neznamená tolerovat hrubost
Můžeš chápat, že má někdo těžký den, a zároveň nepřijmout, že se na tobě vybije. Empatie a hranice nejsou soupeři.
7. Nedělej za druhé věci, které zvládnou sami
Pomoc, která druhého neustále zachraňuje před důsledky jeho rozhodnutí, může paradoxně škodit oběma. Někdy je laskavější nepřiběhnout pokaždé s hasicím přístrojem.
8. Dělej dobré věci, které tě nenechají naštvanou
Jestli po každé „laskavosti“ cítíš vztek, vyčerpání a pocit, že tě všichni využívají, stojí za to podívat se, zda opravdu dáváš dobrovolně. Resentment bývá docela hlasitý účet.
9. Nezapomeň, že laskavost platí i směrem k sobě
Jít spát. Zrušit plán. Říct, že nemáš kapacitu. Koupit si večeři místo vaření pro všechny. Vlastní potřeby nejsou méně hodnotné jen proto, že je nikdo jiný nevidí.
Dobrota bez hranic se snadno promění v dluh
Psychologové upozorňují, že dlouhodobé people-pleasing chování může vést k frustraci, vyčerpání a pocitu, že člověk ztrácí vlastní potřeby ze zřetele. Zdravá hranice přitom není trest pro druhého. Je to informace o tom, co můžeš a co už ne.
World Kindness Day tedy klidně oslav kávou pro kolegyni, zprávou kamarádce nebo tím, že někoho necháš před sebe ve frontě. A potom si dovol neodpovědět na žádost, na kterou dnes opravdu nemáš.
Být laskavá a být k dispozici všem pořád nejsou synonyma. Naštěstí.
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Zdroje: The World Kindness Movement – World Kindness Day [1], Cleveland Clinic – Signs You’re a People-Pleaser and How To Stop [2], Cleveland Clinic – How To Set Boundaries in Healthy Ways [3].