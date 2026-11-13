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Být hodná neznamená nechat si všechno líbit. 9 laskavostí, které nevyžadují sebeobětování

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Laskavost je krásná vlastnost. Jenže ženy se někdy učí její zvláštní verzi: usmívej se, pomáhej, nekomplikuj situaci, všechno zvládni a hlavně nikoho nezklam. To už ale není laskavost. To je brigáda bez směny a bez konce.
Být hodná neznamená nechat si všechno líbit. 9 laskavostí, které nevyžadují sebeobětování

Být hodná neznamená nechat si všechno líbit. 9 laskavostí, které nevyžadují sebeobětování

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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