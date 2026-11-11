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Stylisté tvrdí: „Kdo má šediny, nemusí přebarvovat celé vlasy, stačí odrosty“

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Doma barvíte pořád stejným odstínem, a přesto jsou konečky po pár měsících […]
Stylisté tvrdí: „Kdo má šediny, nemusí přebarvovat celé vlasy, stačí odrosty“

Stylisté tvrdí: „Kdo má šediny, nemusí přebarvovat celé vlasy, stačí odrosty“

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 09:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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