Reklama
Stylisté tvrdí: „Kdo má šediny, nemusí přebarvovat celé vlasy, stačí odrosty“Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Doma barvíte pořád stejným odstínem, a přesto jsou konečky po pár měsících […]
Stylisté tvrdí: „Kdo má šediny, nemusí přebarvovat celé vlasy, stačí odrosty“
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 11.11.2026 09:47
Reklama
5 bílých tenisek z 80. let, které se na podzim 2026 vracejí do módy
Froté čelenka, lesklé legíny a hudba tak hlasitá, že se v tělocvičně […]
Na zahradě postavil skleník. Vydělává 520 000 Kč měsíčně a nemusí pracovat na plný úvazek
Manželé z jižní Kalifornie hledali způsob, jak si přivydělat na vlastním pozemku […]
Za socialismu stály 400 až 600 Kčs a nosila je každá žena. Dnes je shánějí po bazarech a platí za ně i 2 400 Kč
Při úklidu po mamince nebo babičce se v krabičce s bižuterií často […]
Máte ve spíži tuhle kameninovou mísu na těsto? Nedávejte ji do sběru, prodává se i za 850 Kč
Podzimní úklid spíže a v rukou těžká mísa po mamince nebo babičce. […]
Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...Všechny články tohoto autora →
- Šediny už není nutné skrývat. Čtyři účesy jim dokážou dodat tvar i objem
- Ofina Gucci se stala hitem podzimu: Vypadá luxusně, přitom je překvapivě nenáročná na úpravu
- 7 účesů pro šedivé vlasy, se kterými nebudeš vypadat jako babička
- Máte na podzim plný kartáč vlasů? Než začnete panikařit, měli byste vědět jednu věc
Nejhorší mléčné výrobky v obchodě: Tyhle 3 Češi kupují a netuší, kolik éček v nich je
ExtraInspirace
dnes, 10:52
4 min
VC Brazílie: Norris kraloval, Max znovu čaroval a Ferrari se hádalo
SvětFormule.cz
dnes, 10:48
4 min
Mnozí senioři platí za důchod v hotovosti 94 Kč. Stačí 1 změna a banka přidá i 1 000 Kč
Spotřebitelov.cz
dnes, 10:48
4 min
Vanu drhneme každý týden, ale kelímek na kartáčky ne. Na jeho dně je vrstva slizu plná bakterií, které končí v ústech
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 10:45
6 min
Peňáz vypadl z karty Oktagonu 98 v Třinci. Novotný popsal, proč je hledání soupeřů pro českého ranaře peklo
MMAMAG.cz
dnes, 10:43
5 min
Reklama
Danny Boyle natočil příběh o mediální revoluci. Provokativní film Bulvár míří do kin
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 10:42
Kdo dává vejce do studené vody, loupe potrhané koule. Stačí změnit pořadí dvou kroků a skořápka sjede sama
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 10:40
6 min
Doručování důchodu stojí některé seniory přes tisíc korun ročně. Většina z nich má právo na bezplatné služby
Byznys trendy
dnes, 10:40
3 min
Šéf antimonopolního úřadu Mlsna přišel o prověrku, jeho šance na obhajobu funkce padly
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 10:39
Na rukávu spustíte kalkulačku i video a látka přitom vydrží v pračce. Vědci poprvé vytkali displej přímo do oblečení
Mobify.cz
dnes, 10:38
5 min
Reklama
Vyhlašujeme řetězec, který v Česku platí prodavačkám nejvíc. Na startu jim dává i 36 500 Kč
Spotřebitelov.cz
dnes, 10:37
4 min
Falešnými QR platbami měl připravit desítky lidí o 430 tisíc. Skončil ve vazbě
Ostravská Drbna
dnes, 10:37
1 min
Muž obžalovaný z vraždy taxikářky v Šumperku přiznal vinu, žalobce chce 25 let
Hanácká Drbna
dnes, 10:34
1 min
Češi vůbec netuší, že se dá i v zimě koupat venku ve 38 °C teplé vodě. Stačí zajet do tohohle města
Spotřebitelov.cz
dnes, 10:33
4 min
Fiala podstoupil dvě operace a devět měsíců nehrál. Kings teď řeší, zda ho mohou rovnou nasadit do první formace
SportyŽivě
dnes, 10:33
6 min
Reklama
Starší mobily přijdou o Android Auto. Zjistěte, jestli vám displej v autě nezůstane černý
Spotřebitelov.cz
dnes, 10:32
3 min
Středeční díl Ulice: Klárka volá na ambasádu, Soňa si hraje s Egonem a zklamaná Blanka
V Telce
dnes, 10:32
2 min
Jméno europoslance Zdechovského zneužila čínská propaganda. Jiní politici Pekingu nadbíhají
HlídacíPes.org
dnes, 10:30
6 min
Ráno jaro, večer zimní peklo. Podobné počasí zabíjelo 11. listopadu s odstupem 29 let
Kód Enigma
dnes, 10:30
6 min
Londýnskými ulicemi se prohnala obrovská vlna piva. Kuriózní katastrofa v roce 1814 připravila o život osm lidí
Trendy svět
dnes, 10:26
4 min
Reklama
Nejvíc jezdí po zadku osmatřicetiletý útočník. Zlín je na dně ligy a bojí se scénáře, který zažili hokejisté
SportyŽivě
dnes, 10:26
6 min
Staré plechovky od kakaa a kávy se na aukcích vyšplhaly na tisíce korun. Většina Čechů je má na půdě a netuší, co vlastní
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 10:23
5 min
V Praze vznikla koalice STAN, Spolu a Prahy sobě, primátorem bude Hlaváček
HN.cz
dnes, 10:22
VW chce sáhnout lidem ze Škody Auto na peníze. Ti dali firmě jasnou odpověď
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 10:19
Kapitán Prostějova Pšurný o ultras soupeře, kteří vtrhli do kabin: Už jsem to s nimi zažil
SportyŽivě
dnes, 10:18
5 min
Reklama
Vízek vysvětluje, proč má Priske skončit. Spartu by ani nemuselo mrzet, kdyby odešel
SportyŽivě
dnes, 10:11
5 min
Šwiateková chybí na Turnaji mistryň poprvé od roku 2020. Z Malediv se ozvala fotkami v plavkách a vzkazem fanouškům
SportyŽivě
dnes, 10:09
5 min
Při úklidu kredence nevyhazujte staré hrnečky. Otočte je dnem vzhůru a hledejte jednu značku, za kterou sběratelé platí desítky tisíc
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 10:06
6 min
Další hollywoodský otřes. Filmová stáj DC přichází o své hlavní tvůrce po pouhých čtyřech letech
Kinobox.cz
dnes, 10:05
3 min
Soud: Trumpova žaloba na BBC o odškodné deset miliard může pokračovat. BBC to překvapilo
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 10:04
Reklama
Koupelna pod úrovní kanalizace? Řešením může být přečerpávací zařízení
VodaDnes.cz
dnes, 10:00
2 min
V teplé bundě vám může být větší zima. Rozhoduje chyba, která začíná už v tramvaji
Trendy Život
dnes, 09:59
5 min
Ventrilo, TeamSpeak, Skype: Předchůdci Discordu, které jsme všichni používali. Někteří překvapivě stále fungují
Mobify.cz
dnes, 09:58
5 min
Rychlobruslařská legenda Sáblíková pozvala kamery domů. Přiznala střídavou péči a ukázala svou rodinu na Vysočině
SportyŽivě
dnes, 09:57
4 min
Krvavé jezero Natron má strašidelnou pověst. Může za to počet mumifikovaných zvířecích těl v okolí
Ternoviny
dnes, 09:56
4 min
Reklama
Na řeckém ostrově Syros můžete bydlet zdarma, když se postaráte o toulavé kočky
Outdoor tipy
dnes, 09:55
4 min
Většina Čechů za topením neuklízí. Chuchvalce prachu odtud vytáhne věc ze šuplíku
PrimaProstor.cz
dnes, 09:55
4 min
Šest světových titulů a práce sanitáře. Táborák Pavel Hejra dobývá svět s hakisákem
Budějcká Drbna
dnes, 09:55
2 min
Máte na chalupě lampičku s čepcem řeholnice? Nepřetírejte ji, stojí i 4 500 Kč
Extrafit.cz
dnes, 09:53
4 min
Babiš s Macinkou stráví 17. listopad v Izraeli. Národní třída letos přijde o 2 známé adresáty pískotu
In-lifestyle.cz
dnes, 09:52
3 min
Reklama
Reklama
Putin chce žít hodně dlouhý život. Jeho přítel kvůli tomu přijal důležitý krok
Jména devadesátek mizí. Podívejte se, jak se dnes nejčastěji jmenují české děti
Objevili osmý kontinent: 95 procent se skrývá pod hladinou moře
S kým žije Miroslav Krobot? Jeho žena není jen herečka, pochází z rodiny s pozoruhodnou historií
Příměří už bylo podepsané. Vojáci ale umírali ještě šest hodin, protože válka měla skončit až v jedenáct
Reklama
Reklama