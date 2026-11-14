Olympijský hrdina Jílek zahájil sezonu královsky. V Číně zajel rekord a má zlato

Pátek 13. listopadu, hala Ice Ribbon v Pekingu, pátý z osmi párů. Metoděj Jílek, olympijský vítěz z Milána, odjel pět kilometrů za 6:04,77 a pak čekal. Na trať ještě měli vyrazit světový rekordman Sander Eitrem, Ital Davide Ghiotto, Polák Vladimir Semirunnij i Francouz Timothy Loubineau. Jílkův čas nepřekonal nikdo z nich. Dvacetiletý Pražan tak sezonu po olympijském zlatu otevřel výhrou, rekordem dráhy a nejrychlejším časem dosavadního ročníku. Eitrem dojel druhý přesně o čtyři sekundy později, Ghiotto bral bronz se ztrátou 5,84 sekundy. Podle nás je takový start po olympijské sezoně vzácnější, než se zdá.
Pátý pár a čekání na favority
Rychlobruslení na dlouhých tratích se jede ve dvojicích a los Jílkovi do karet nehrál. Do páru dostal Kanaďana Graema Fishe, který s ním tempo udržet nedokázal. Český závodník tedy jel prakticky sám proti hodinám, bez soupeře na dohled, který by ho táhl nebo provokoval. Hlavní jména přitom startovala až v pozdějších párech.
Podle ČTK to Jílek sám bral věcně. Věděl, že po losu pojede osamoceně, ale závod považoval za férový, protože ani jeho největší rivalové nejeli ve dvojici s nikým z nejsilnějších. Jeho tempo bylo velmi vyrovnané. Sport.cz uvádí, že v žádném kole nepřekročil 29 sekund.
Takový průběh vypovídá o formě víc než souboj tělo na tělo. Kdo jede v pátém páru a nastaví laťku, na kterou favorité po něm nedosáhnou, musí mít vlastní rytmus zažitý do posledního kola. Výsledková listina ukazuje, jak vysoko ji nastavil:
Pořadí Závodník Čas Ztráta 1. Metoděj Jílek (ČR) 6:04,77 – 2. Sander Eitrem (Norsko) 6:08,77 +4,00 3. Davide Ghiotto (Itálie) 6:10,61 +5,84 5. Vladimir Semirunnij (Polsko) 6:12,56 +7,79
Kompletní pořadí včetně podmínek závodu uvádí oficiální
výsledkový protokol ISU. Za vítězství si Jílek připsal 90 bodů do hodnocení dlouhých tratí. Rekord, který padl o čtyři sekundy
Rekord pekingské dráhy na pětce držel od 6. února 2022 Švéd Nils van der Poel. Na olympiádě tehdy zajel 6:08,84 a zároveň stanovil olympijský rekord, jak eviduje
ISU. Jílek ho teď zlepšil o 4,07 sekundy.
Mezinárodní bruslařská unie ISU přitom před víkendem upozorňovala, že právě tahle značka je na Ice Ribbonu nejzranitelnější. Disciplína se od pekingských her výrazně zrychlila. Pomohly i podmínky. Při startu pětky měl vzduch v hale 15,4 °C a led −9,9 °C.
Pro úplnost srovnání s absolutní špičkou: Eitremův světový rekord činí 5:58,52, Jílek za ním tentokrát zaostal o 6,25 sekundy. Na úvod sezony, na nížinské dráze a bez přímého soupeře je to ale čas, který řadí českého závodníka hned na čelo pole.
Od olympijského stříbra k rychlejšímu času
Z olympijských her v Miláně a Cortině 2026 si Jílek odvezl zlato na 10 000 metrů za 12:33,43 a stříbro na pětce za 6:06,48. Český olympijský tým ho na svém
profilu představuje jako nejmladšího českého olympijského vítěze.
Pekingský čas je o 1,71 sekundy rychlejší než jeho olympijská stříbrná jízda. Přesně tohle číslo podle nás vystihuje start sezony nejlépe. Jílek nejen udržel olympijskou úroveň, ale na stejné trati ji překonal.
Loni přitom vyhrál celkové hodnocení Světového poháru na dlouhých tratích s 264 body, Eitrem i Loubineau skončili shodně na 253. Tehdy šlo o průlom mladíka, který se dral mezi elitu. Teď jde o něco jiného: o obhajobu postavení. Podle Sport.cz šlo o jeho čtvrté vítězství v závodě Světového poháru. To první přišlo v Heerenveenu na desítce v sezoně 2025/26.
Sám Jílek podle ČTK řekl, že výkon potvrdil letní přípravu a že v Číně zvládl aklimatizaci i trénink. Na formě svěřence novozélandského trenéra Kalona Dobbina je to znát.
Patnáctistovka, hromadný start a únorový návrat
Pekingský víkend pro Jílka nekončí. Podle provizorního programu ISU pojede v sobotu 14. listopadu na 1 500 metrů od 11:47 našeho času, v neděli 15. listopadu ho čeká závod s hromadným startem od 12:38. Před patnáctistovkou zmínil, že zapracoval na startu a rychlosti. Hromadný start má navíc nový eliminační formát inspirovaný dráhovou cyklistikou, v němž se pole postupně ztenčuje, až do závěrečného sprintu zbude šest závodníků. Přenosy nabízejí ČT sport a ČT sport Plus.
Z Češek jela v Pekingu trojku v divizi B Kateřina Kainová, která skončila osmnáctá časem 4:17,15. Lucie Korvasová byla devatenáctá za 4:18,22.
Sezona pak zamíří dál:
Světový pohár: Obihiro (20. až 22. listopadu 2026), Heerenveen (4. až 6. prosince 2026), Stavanger (11. až 13. prosince 2026), Salt Lake City (29. až 31. ledna 2027), Calgary (5. až 7. února 2027) Mistrovství Evropy: Heerenveen, 8. až 10. ledna 2027 Mistrovství světa: Peking, 25. až 28. února 2027
Dá se čekat, že Eitrem a spol. budou na Jílka odteď jezdit cíleně. Jedno vítězství na první ze šesti zastávek celoroční dominanci nezaručí. Náskok čtyř sekund na světového rekordmana ale z Čecha dělá jednoho z hlavních favoritů dlouhých tratí.
Do haly Ice Ribbon se Jílek vrátí v únoru, tentokrát na mistrovství světa. Bude to první velký šampionát, na kterém bude pro konkurenci terčem on. A to v hale, kde teď drží rekord dráhy.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný