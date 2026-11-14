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Olympijský hrdina Jílek zahájil sezonu královsky. V Číně zajel rekord a má zlato

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Metoděj Jílek vyhrál v Pekingu úvodní pětku Světového poháru časem 6:04,77 a o čtyři sekundy překonal rekord dráhy z olympiády 2022.
Olympijský hrdina Jílek zahájil sezonu královsky. V Číně zajel rekord a má zlato

Olympijský hrdina Jílek zahájil sezonu královsky. V Číně zajel rekord a má zlato

Zdroj: Český olympijský tým
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.11.2026 00:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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