5 večeří za 20 minut, které chutnají jako péče o sebe

1. Citronové těstoviny s ricottou a parmazánem
Uvař těstoviny a před slitím si nech stranou trochu škrobové vody. V míse rozmíchej ricottu, jemně nastrouhanou citronovou kůru, parmazán, černý pepř a pár lžic vody z těstovin. Vmíchej horké těstoviny a podle potřeby přidej další vodu, aby vznikla hladká krémová omáčka. Nakonec citronová šťáva, olivový olej a pokud máš, rukola nebo bazalka. Výsledek vypadá, že ses rozhodla mít hezký večer. Ve skutečnosti jsi jen správně využila ricottu.
2. Losos, kuskus, feta a bylinky
Kuskus zalij horkou vodou nebo vývarem a nech ho pod pokličkou dojít. Mezitím lososa osol, opepři a opeč na pánvi nebo připrav v air fryeru. Do kuskusu přidej citron, olivový olej, petržel nebo kopr, drobenou fetu a cokoli čerstvého, co máš po ruce: okurku, rajčata, rukolu. Lososa polož navrch. Hotovo. Good Food má podobné rychlé lososové kombinace hotové za výrazně méně než dvacet minut, takže tentokrát časový slib opravdu není kuchařská fikce.
3. Rajčatové fazole s fetou a křupavým chlebem
Na olivovém oleji krátce opeč česnek, přidej konzervu rajčat a scezené bílé fazole. Osol, opepři, přidej chilli nebo oregano a nech několik minut probublat. Navrch feta, petržel a hodně černého pepře. Vedle toast nebo kus kváskového chleba, který můžeš namáčet přímo do omáčky. Je to teplé, hutné, rychlé a používá suroviny, které klidně přežily půl měsíce ve spíži bez tvé pozornosti.
4. Omeleta s houbami, sýrem a salátem
Na pánvi rychle opeč houby, přidej trochu másla a tymiánu. Vejce rozšlehej se solí, nalij na pánev a před dokončením přidej sýr. Přelož, vedle hoď rukolu nebo jednoduchý salát s citronem a olivovým olejem. Pokud chceš večeři posunout o úroveň výš, přidej toast. Omeleta je jedna z nejlepších odpovědí na otázku „co mám dělat s večeří“, protože chutná jako jídlo a trvá skoro stejně dlouho jako rozhodování nad rozvozem.
5. Rýžová miska s vejcem, zeleninou a chilli olejem
Tady využij předvařenou rýži, mikrovlnnou rýži nebo zbytek ze včerejška. Ohřej ji, přidej volské oko nebo vejce naměkko, okurku, mrkev, jarní cibulku a něco křupavého. Zakápni sójovou omáčkou, sezamovým olejem a chilli crispem. Pokud máš avokádo, tofu nebo zbytek pečeného kuřete, může jít dovnitř taky. Je to přesně typ večeře, kde se neptáš, jestli je autentická podle nějaké národní kuchyně. Ptáš se jen, jestli chceš další chilli.
Dvacet minut není soutěž
Pokud ti některé jídlo zabere dvacet pět minut, internet ti nevystaví pokutu. Smyslem není vařit se stopkami, ale mít několik jídel, u kterých víš, že nepotřebují celý večer.
A hlavně: rychlá večeře nemusí být smutná. Trocha másla, citronu, parmazánu, fety nebo chilli dokáže udělat větší službu než další plastová krabička snědená nad dřezem.
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Zdroje: Good Food – Under 20-minute recipes [1], Good Food – Quick dinner recipes [2].