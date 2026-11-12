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5 večeří za 20 minut, které chutnají jako péče o sebe

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Ve čtvrtek večer už člověk nechce ani krájet sedmnáct druhů zeleniny, ani jíst něco, co připomíná trest za špatné plánování. Tyhle večeře jsou teplé, dobré a zvládnutelné zhruba za dvacet minut. Přesně tolik péče o sebe dnes potřebujeme.
5 večeří za 20 minut, které chutnají jako péče o sebe

5 večeří za 20 minut, které chutnají jako péče o sebe

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 18:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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