Proč se bojíme pátku třináctého, i když víme, že je to nesmysl

Třináctka sama o sobě nic neumí
Číslo 13 není fyzikální síla, která by lámala zrcadla, zpožďovala vlaky nebo posílala bývalé partnery do zpráv právě ve chvíli, kdy máš hezký večer. Jeho pověst vznikala postupně a hlavně v západní kultuře. Historické zdroje spojují nešťastnou třináctku s různými náboženskými a folklorními příběhy, zatímco samotné spojení pátku a třináctky se v moderní podobě výrazněji objevuje až mnohem později.
A je dobré připomenout, že smolná čísla nejsou univerzální. Ve Španělsku má špatnou pověst spíš úterý třináctého, v Itálii pátek sedmnáctého a v části východní Asie se lidé vyhýbají čtyřce. Kdyby tedy neštěstí opravdu mělo kalendář, evidentně by se svět nedokázal shodnout na směnách.
Mozek je továrna na vzorce
Lidský mozek je velmi dobrý v hledání souvislostí. To je užitečné: všimnout si opakujícího se nebezpečí je z hlediska přežití docela výhodná schopnost. Jenže stejný mechanismus umí spojit i události, které spolu objektivně nesouvisejí.
Psychologie pro to používá mimo jiné pojem apofenie – tendenci nacházet vzorce a význam v náhodných datech. Když navíc předem čekáš problém, přidá se potvrzovací zkreslení: všimneš si hlavně toho, co tvůj předpoklad potvrzuje.
V pátek třináctého si smůlu prostě lépe pamatujeme
Rozlité kafe v obyčejný pátek je rozlité kafe. Rozlité kafe třináctého je důkaz. Právě to je na pověrách tak elegantní: úspěchy ignorují a neúspěchy sbírají jako body.
Pokud se celý den nic nestane, řekneš si, že jsi měla štěstí. Pokud se něco pokazí, pátek třináctého zafungoval. Teorie tím přežije oba výsledky, což je pro teorii velmi pohodlné.
Pověra může změnit chování, i když nevěříš na magii
Když čekáš, že den bude špatný, můžeš být opatrnější, napjatější nebo podrážděnější. Maličkosti tě zasáhnou víc a nejisté situace čteš negativněji. Pověra tak nemusí měnit svět kolem tebe; úplně stačí, když trochu změní způsob, jakým ho čteš.
To neznamená, že si všechny problémy vyrábíš sama. Autobus opravdu může ujet a účet opravdu může být vyšší, než čekáš. Jen nepotřebujeme mezi těmito událostmi a číslem v kalendáři hledat tajnou pracovní skupinu.
A proč nás pověry stejně baví?
Protože svět je náhodný a náhoda je nepohodlná. Pověra nabízí malý pocit řádu: nechoď pod žebříkem, zaklepej na dřevo, neotvírej deštník doma. Uděláš pravidlo a na chvíli máš pocit, že chaos dostal návod k použití.
Navíc některé pověry fungují jako kulturní hra. Víš, že černá kočka nemá tajný přístup k tvému bankovnímu účtu, a přesto si při jejím přeběhnutí přes cestu vzpomeneš na babičku. Dokud pověra neřídí tvoje rozhodování nebo v tobě nevyvolává skutečný strach, může zůstat právě tímhle: folklorem s velmi dobrým marketingem.
Takže dnes klidně poruš všechna pravidla
Sedni si ke stolu jako třináctá. Projdi pod žebříkem raději ne – ne kvůli smůle, ale protože ti může něco spadnout na hlavu. Pohlaď černou kočku, pokud s tím souhlasí. A jestli se něco pokazí, zkus si položit jednu otázku: pamatovala bych si to stejně silně, kdyby bylo jedenáctého?
Možná zjistíš, že pátek třináctého není nebezpečný den. Jen má lepší PR než ostatní.
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Zdroje: HISTORY – Friday the 13th: Origins, History & Superstition [1], Psychology Today – Apophenia [2], Psychology Today – Is Friday the 13th Really Unlucky? [3].