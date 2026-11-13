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Proč se bojíme pátku třináctého, i když víme, že je to nesmysl

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Dennívýzva
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Když ti dnes ujede autobus, rozbije se sklenička a kolega pošle zprávu začínající slovy „máš minutku?“, pátek třináctého má okamžitě viníka. Kdyby se totéž stalo ve čtvrtek dvanáctého, nejspíš nad tím mávneš rukou. Mozek totiž miluje příběhy, vzorce a potvrzení toho, co už čekal.
Proč se bojíme pátku třináctého, i když víme, že je to nesmysl

Proč se bojíme pátku třináctého, i když víme, že je to nesmysl

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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