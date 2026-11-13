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13 věcí pro štěstí, které fungují lépe než plivání přes rameno

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Podkova nad dveřmi je dekorace. Čtyřlístek je roztomilý. Ale jestli chceš zvýšit šanci, že dnešní pátek dopadne dobře, existují praktičtější talismany. Třeba člověk, kterému můžeš zavolat, deset minut venku, jídlo, na které se těšíš, nebo jedna věc, kterou konečně dotáhneš.
13 věcí pro štěstí, které fungují lépe než plivání přes rameno

13 věcí pro štěstí, které fungují lépe než plivání přes rameno

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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