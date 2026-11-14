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AI dokáže sama vylepšovat roboty tím, že jim dokáže sama přepsat řídicí software

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Umělá inteligence by v budoucnu nemusela pouze ovládat roboty podle předem naučených instrukcí. Mohla by také sama analyzovat jejich chyby,…
OpenAI-AI-vylepsuje-roboty-prepisovanim-SW

OpenAI-AI-vylepsuje-roboty-prepisovanim-SW

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 01:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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