Harlekýn s kakaovým piškotem a jemnou šlehačkou: Oblíbený retro dort, který připomene návštěvu staré cukrárny a udělá dobrý dojem na každého, kdo ho uvidí i ochutná

Když chci rodinu nebo vzácnou návštěvu ohromit něčím opravdu
velkolepým, sáhnu po královně všech oslav… poctivém dortu . Kombinace nadýchaného tmavého piškotového korpusu, bohaté vrstvy Harlekýn pařížské šlehačky a jemné bílé šlehačky na povrchu tvoří naprosto dokonalou harmonii, které se jen těžko odolává. Tento v sobě nese nostalgii těch nejlepších cukrárenských tradic a přitom si ho s láskou můžete upéct i v domácím prostředí. dezert
Příprava sice vyžaduje chvilku trpělivosti, zejména při přípravě a
řádném vychlazení , ale ten moment, kdy nakrojíte první kousek a všichni se s chutí pařížské šlehačky pustí do díla, za to stojí.
Můj tip zní: Smetanu s hořkou čokoládou na pařížský krém svařte a nechte v chladničce odležet nejlépe do druhého dne, jedině tak ji po vyšlehání získáte dokonale pevnou a nadýchanou. Recept na slavnostní dort Harlekýn s kakaovým korpusem a dvěma druhy šlehačky
Celkový čas přípravy a pečení: 105 minut Ingredience potřebné k přípravě Kakaový korpus 6 vajec 6 polévkových lžic polohrubé mouky 6 polévkových lžic pískového cukru 2 polévkové lžíce kakaa 2 polévkové lžíce oleje 1 špetka kypřicího prášku do pečiva Pařížský a bílý krém 750 ml smetany ke šlehání (33 % nebo vyšší) 150 g kvalitní hořké čokolády 2 balíčky vanilkového cukru 2 balíčky ztužovače šlehačky Foto a zdroj: Vaření s Jančou, potřebné ingredience Postup při přípravě tradičního Harlekýnu
1. V hluboké mísy
vyšlehejte žloutky s pískovým cukrem do husté a světlé pěny.
2. Z bílků se špetkou soli
ušlehejte pevný a lesklý sníh.
3. Do žloutkové pěny opatrně přilijte olej, přisypte polohrubou mouku smíchanou s kakaem a kypřicím práškem, a nakonec
zlehka vmíchejte tuhý sníh z bílků.
4. Těsto nalijte do dortové formy vyložené pečicím papírem a
pečte v troubě předehřáté na 180 stupňů přibližně 30 až 35 minut.
5. Upečený korpus vyndejte z trouby,
nechte ho zcela vychladnout a poté ho horizontálně rozkrojte na dva pláty. Foto a zdroj: Vaření s Jančou, korpus jako obláček… přichází čas na krém
6. Pro přípravu pařížského krému
svařte část smetany s kousky hořké čokolády, nechte vychladit a v chladu důkladně vychlazené vyšlehejte do pevna.
7. Zbylou smetanu
vyšlehejte s vanilkovým cukrem a ztužovačem na bílou šlehačku.
8. Spodní plát korpusu
potřete vrstvou pařížské šlehačky, přiklopte horním plátem a zbytek krémů použijte na potření boků a bohaté zdobení povrchu.
9. Povrch dortu
ozdobte střídavě pařížskými a bílými šlehačkovými růžičkami a posypte zbylou nastrouhanou čokoládou.
10. Před podáváním
nechte dort Harlekýn v chladničce důkladně ztuhnout, nejlépe po dobu několika hodin. Tipy redakce: Dokonalá pařížská šlehačka: Základ na pařížskou šlehačku s čokoládou dejte do lednice ideálně den předem, aby se smetana správně vychladila a šla skvěle vyšlehat. Vláčnost korpusu: Kakaový korpus můžete před plněním lehce pokropit oblíbeným likérem nebo oslazenou kávou. Práce se stužovačem: Při šlehání šlehačky na potření boků a zdobení nezapomeňte přidat stužovač, aby krém perfektně držel tvar. Čistý řez: Nožem namočeným v horké vodě krájejte jednotlivé porce, čímž získáte dokonale čisté a estetické řezné stěny. Skladování v chladu: Dort uchovávejte v chladničce v uzavřené krabici, kde vydrží čerstvý a lahodný až tři dny.
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Foto a recept: autorský text redakce cooky.cz, publikováno se souhlasem Vaření s Jančou