Foto: Na horách dnes napadl první sníh. V týdnu udeří mrazy

Foto: Na horách dnes napadl první sníh. V týdnu udeří mrazyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
První sníh v Krkonoších 1. listopadu 2026. Foto: Skiareál Špindlerův Mlýn
Článek byl publikován 01.11.2026 17:59
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