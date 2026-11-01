Zrádci jsou za polovinou. Jan Špaček naletěl Dáše, ta ho klidně „zavraždila“

Felix byla v hledáčku hráčů už delší dobu, podezření se stále stupňovalo a nepomohlo ani to, že se rozhodla nevzít nabídku snů. V sedmé epizodě, kterou vysílala TV Prima v neděli 1. listopadu večer, se totiž hráči zúčastnili mise u stromu sebevrahů, kde se dvojice v temné atmosféře měly rozhodnout, zda chtějí raději štít, nebo peníze do společného banku.
Felix ale zůstala „lichá“, nikdo z hráčů si ji nevybral do dvojice. Právě díky tomu dostala od hradního pána Vojty Kotka na závěr celé mise exkluzivní nabídku: mohla si vzít všechny vyhrané peníze. Felix to však odmítla ve prospěch Věrných hráčů.
Ti se jí za to „odměnili“ u kulatého stolu drsnými obviněními, že je Zrádkyně, a nakonec ji poslali do vyhnanství. Ve hře tak skončila, ale ještě před svým odchodem prozradila, že celou dobu byla Věrná.
Špačka stihla nečekaná vražda
V případě Jana šlo o herní vraždu a jeho odchod byl plný emocí, dokonce došlo i na slzy. Jan Špaček přiznal, že už nějakou dobu tušil, že se jeho působení na hradě Křivoklát chýlí ke konci. „Mrzí mě to, je mi to líto, ale vím, že na hradě je skvělý tým, který bude nadále bojovat, odhalovat Zrádce a povede se mu to. Já mu věřím,“ řekl.
Během hry si vytvořil velmi blízký vztah s Dášou, chvílemi vypadali jako skutečný pár. O to větší šok pro něj představovalo zjištění, že není tou, za kterou se celou dobu vydávala. „Dášo, tys mě zabila, jak jsi to mohla udělat? Já myslel, že my dva jsme spolu vyvolení,“ reagoval Jan, který neskrýval překvapení ani ve chvíli, kdy zjistil, že Zrádkyní je také Annelie.
Dáše i Annelii důvěřoval
V rozhovoru zároveň přiznal, že Dáša s Annelií rozhodně nepatřily mezi jeho podezřelé. „Připadám si jako hlupák. Tyhle dvě dámy jsem měl na seznamu úplně nejníže. Tohle byly asi dvě ze čtyř lidí, kterým jsem velmi důvěřoval, a měl jsem pro to i racionální důvody. A teď je to takhle. Zklamal jsem se v ženách,“ svěřil se.
Nejsilnějším momentem celé hry bylo pro Jana jednoznačně vyřazení Adama, který patřil mezi Věrné. Právě k němu cítil velkou náklonnost a zpětně ho mrzelo, jakou roli v jeho odchodu sehrál.
„Bavil jsem se se Zdíšou a Tomášem a říkal jsem jim, že jsem je strašně rád potkal, že jsou skvělá parta a že jsem se těšil na každý den s nimi. To samé platilo o Petrovi a spoustě dalších lidí. Mrzí mě, že je zase uvidím až někdy jindy – kdo ví, jestli…,“ uvedl Špaček.
„Je to pro mě hodně silný okamžik. Jsem zkrátka překvapen, kolik skvělých lidí jsem tady potkal a s kolika z nich se budu vídat i nadále. Člověk si to všechno uvědomuje až postupně,“ dodal.
Zdroj: TV Prima