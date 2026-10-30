Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Prodejny Tesco v Česku končí, převezme je Albert za 41 miliard

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Místo do Tesca zákazníci v budoucnu vyrazí do Albertu. Společnost Ahold Delhaize, která v tuzemsku provozuje síť supermarketů Albert, totiž převezme v Česku a na Slovensku prodejny Tesco.
Prodejny Tesco v Česku končí, převezme je Albert za 41 miliard

Prodejny Tesco v Česku končí, převezme je Albert za 41 miliard

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 08:26

Reklama
Další články z ČR Zprávy
Jaroslava Obermaierová: Krutý verdikt lékařů. Má rakovinu plic
Jaroslava Obermaierová: Krutý verdikt lékařů. Má rakovinu plic
Moderátor Železný o Kaiserovi: Nepromarnil svůj zcela výjimečný talent?
Moderátor Železný o Kaiserovi: Nepromarnil svůj zcela výjimečný talent?

Bývalý moderátor Událostí a dalších pořadů České televize Jakub Železný okomentoval slova Oldřicha Kaisera,...

Ty zlé ať si vezme čert. Marek Eben politicky zahájil StarDance
Ty zlé ať si vezme čert. Marek Eben politicky zahájil StarDance

Třetí díl letošní 14. řady StarDance se odehrál den po událostech spojených se schvalováním...

Další úmrtí na Evropě 2. Zemřel ředitel rádií David Šmídt
Další úmrtí na Evropě 2. Zemřel ředitel rádií David Šmídt

Bývalý člen kapely Eddie Stoilow a dlouholetý ředitel rádií Evropa 2, Frekvence 1 a Bonton David Šmídt...

Zpěvák Marcel Zmožek končí s kariérou. Může za to vážná nemoc
Zpěvák Marcel Zmožek končí s kariérou. Může za to vážná nemoc

Rodina Marcela Zmožka oznámila fanouškům smutnou novinku. Zpěvák, který nazpíval například hit Láska je...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR Zprávy

ČRzprávy.cz jsou nezávislý lifestylový magazín s důrazem na dění ve společnosti. Přináší novinky ze života celebrit, zajímavosti z kultury a novinky z televize. Najdete u nás ale také nejdůležitější informace z dopravy, dopravních nehod a informace od hasičů a Policie ČR.

Všechny články tohoto autora →
ČR Zprávy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.