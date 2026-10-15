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Fotbalisté Plzně po porážce 1:2 v Budapešti zůstávají v Evropské lize bez bodu

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Fotbalisté Plzně ve druhém kole Evropské ligy prohráli v Budapešti s Ferencvárosem 1:2 a po úvodní domácí porážce s Unionem Saint-Gilloise zůstávají v hlavní fázi soutěže bez bodu.
Fotbalisté Plzně po porážce 1:2 v Budapešti zůstávají v Evropské lize bez bodu

Fotbalisté Plzně po porážce 1:2 v Budapešti zůstávají v Evropské lize bez bodu

Zdroj: FC Viktoria Plzeň
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 21:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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