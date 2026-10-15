Fotbalisté Plzně po porážce 1:2 v Budapešti zůstávají v Evropské lize bez bodu

Fotbalisté Plzně po porážce 1:2 v Budapešti zůstávají v Evropské lize bez boduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Fotbalisté Plzně po porážce 1:2 v Budapešti zůstávají v Evropské lize bez boduZdroj: FC Viktoria Plzeň
Článek byl publikován 15.10.2026 21:12
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