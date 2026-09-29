Fernando Alonso promluvil o odchodu z F1Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Fernando Alonso promluvil o odchodu z F1
Emoce po incidentu v Baku opadly. Lando Norris uznal, že jeho výzva k zákazu startu pro Franca Colapinta...
Katastrofa v Baku donutila McLaren k zásadnímu rozhodnutí. Šéf týmu Andrea Stella potvrdil, že továrna...
Šestnáctým podnikem letošního kalendáře bude Velká cena Bahrajnu. Ta se původně měla jet v dubnu, kvůli...
Víkend F2 v Ázerbájdžánu nabídl hned tři závody a pořádnou porci dramatických momentů. Dino Beganovic...
Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...Všechny články tohoto autora →