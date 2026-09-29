Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Fernando Alonso promluvil o odchodu z F1

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nejzkušenější jezdec v závodním poli dnes učinil dlouho očekávané prohlášení ohledně své budoucnosti v týmu Aston Martin.
Fernando Alonso promluvil o odchodu z F1

Fernando Alonso promluvil o odchodu z F1

Zdroj:
Reklama
Další články z SvětFormule.cz
Valtteri Bottas: Měli bychom zjistit, co přesně se stalo
Valtteri Bottas: Měli bychom zjistit, co přesně se stalo
Norris se omluvil Colapintovi: Zákaz startu byl přestřel
Norris se omluvil Colapintovi: Zákaz startu byl přestřel

Emoce po incidentu v Baku opadly. Lando Norris uznal, že jeho výzva k zákazu startu pro Franca Colapinta...

McLaren vzdává boj o titul. Po Baku přesouvá vývoj na rok 2027
McLaren vzdává boj o titul. Po Baku přesouvá vývoj na rok 2027

Katastrofa v Baku donutila McLaren k zásadnímu rozhodnutí. Šéf týmu Andrea Stella potvrdil, že továrna...

F1 VC Bahrajnu v Malajsii: Program, novinky a vše, co potřebujete vědět
F1 VC Bahrajnu v Malajsii: Program, novinky a vše, co potřebujete vědět

Šestnáctým podnikem letošního kalendáře bude Velká cena Bahrajnu. Ta se původně měla jet v dubnu, kvůli...

Víkend F2 v Ázerbájdžánu: Tři závody plné dramat, boj o titul se vyostřil
Víkend F2 v Ázerbájdžánu: Tři závody plné dramat, boj o titul se vyostřil

Víkend F2 v Ázerbájdžánu nabídl hned tři závody a pořádnou porci dramatických momentů. Dino Beganovic...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.