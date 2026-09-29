Šťavnaté pečené masové karbanátky na dušené cibulce plus rychlý bramborový salát z jednoho hrnce

Když přemýšlím, co uvařit k
rodinné večeři, aby si všichni bez výjimky pochutnali, pečené na cibulce s masové karbanátky bramborovým salátem jsou sázka na jistotu. Dříve jsem karbanátky klasicky smažila na pánvi, ale od té doby, co je peču v troubě na bohaté vrstvě cibule, už bych se k pánvi nevrátila. Maso je díky pečení neuvěřitelně šťavnaté, dům neprovoní přepálený tuk a cibulka na dně pekáčku vytvoří úžasný výpek. Když k tomu přidám ještě poctivý domácí bramborový salát, máme doma okamžitě svátek.
dělám dnes už trochu jinak a mnohem raději než dříve. Místo zdlouhavého vaření brambor ve slupce a zvlášť Bramborový salát kořenové zeleniny oloupu brambory, mrkev i celer dopředu, nakrájím je na malé kostičky a uvařím všechno společně v jednom hrnci. Ušetří mi to spoustu času a zelenina je uvařená rovnoměrně. Vím, že kolem bramborového salátu často vznikají vášnivé debaty, zda do něj patří šunka, salám nebo . Já si ale myslím, že neexistuje jediný správný recept, protože každý z nás má nejraději ten salát, na kterém vyrostl a který mu hrášek připomíná domov.
Můj tip zní: Uvařte nakrájenou zeleninu a brambory společně v jednom hrnci, zelenina díky tomu neztratí barvu a ušetříte si hromadu práce s loupáním horkých brambor. Recept na pečené masové karbanátky na cibulovém lůžku s poctivým bramborovým salátem
Celkový čas přípravy bez chlazení: 1 hodina a 30 minut Ingredience potřebné k přípravě
Pečené karbanátky a cibulové lůžko: 700 g mletého masa (směs vepřového a hovězího) 1 cibule 2 stroužky česneku 1 vejce 1 starší houska 50 ml mléka 1 lžička mleté sladké papriky 1 lžička mleté majoránky 1 lžička soli 1/2 lžičky mletého černého pepře 3 lžíce strouhanky 3 velké cibule 2 lžíce oleje 100 ml vývaru nebo vody
Rychlý bramborový salát: 1 kg brambor 2 mrkve 1/2 celerové bulvy 1 cibule 2 lžíce oleje 4 sterilované okurky 100 g sterilovaného hrášku 3 lžíce láku ze sterilovaných okurek 3 vejce uvařená natvrdo 200 g majonézy 1 lžička soli 1/2 lžičky mletého černého pepře Postup při přípravě pečených karbanátků s bramborovým salátem
1. Oloupejte brambory, mrkev i celer a nakrájejte je na stejně malé čisté kostičky.
2. Nakrájenou zeleninu vložte do velkého hrnce, zalijte studenou vodou, osolte a vařte přibližně
15 minut do změknutí.
3. Uvařenou zeleninu ihned sceďte a nechte ji v míse zcela vychladnout na pokojovou teplotu.
4. Oloupejte cibuli určenou do salátu, nakrájejte ji na jemné kostičky a na pánvi s trochou oleje ji osmažte dozlatova po dobu
5 minut. Foto: Cooky.cz, dopečeno… rychle na talíř
5. Opečenou cibulku přidejte k vychladlé zelenině, osolte a opepřete.
6. Přidejte nakrájené sterilované okurky, sterilovaný hrášek a přilijte trochu láku z okurek pro vyváženou chuť.
7. Uvařená vejce natvrdo oloupejte, nakrájejte na malé kostičky, zlehka osolte, opepřete a přidejte do mísy k zelenině.
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8. Do salátu vmíchejte majonézu a vše jemně promíchejte stěrkou, aby se ingredience nepomačkaly.
9. Bramborový salát zakryjte a uložte do lednice odležet minimálně na
2 hodiny.
10. Na karbanátky si namočte starší housku do mléka a nechte ji
5 minut nasáknout.
11. Ve velké míse smíchejte mleté maso, vymačkanou namočenou housku, vejce, nadrobno nakrájenou cibuli a prolisované stroužky česneku.
12. Směs dochuťte mletou sladkou paprikou, majoránkou, solí a černým pepřem a podle potřeby přisypte strouhanku.
13. Rukama vypracujte ze surovin kompaktní hmotu a vytvarujte z ní
6 až 8 stejně velkých karbanátků.
14. Oloupejte cibule určené pod maso, nakrájejte je na silnější půlkolečka a rozprostřete je na dno zapékací mísy vymazané olejem.
15. Na cibulové lůžko vyskládejte připravené karbanátky, podlijte je troškou vývaru nebo vody a vložte do trouby vyhřáté na
180 stupňů.
16. Pečte přibližně
40 minut, přičemž v polovině pečení karbanátky opatrně otočte a přelíjte vypečenou šťávou s cibulí.
17. Upečené karbanátky vyjměte z trouby a servírujte teplé spolu s dušenou cibulkou a porcí vychlazeného bramborového salátu.
Foto: Cooky.cz, bramborový salát je skvostem české kuchyně Tipy redakce: Správná volba brambor: Pro nejlepší konzistenci salátu sáhněte po bramborách varného typu A nebo B, které drží tvar a po uvaření na kostičky se nerozpadají. Jemnější chuť cibule: Osmažením cibule na oleji zbavíte zeleninu pálivosti a salát díky tomu získá jemnější chuť a vydrží v lednici déle čerstvý. Šťavnatější karbanátky: Pokud chcete mít maso obzvlášť šťavnaté, pečte karbanátky prvních 20 minut zakryté alobalem a až na zbývajících 20 minut je odkryjte pro získání kůrky. Rovnoměrné ochucení salátu: Kyselý lák z okurek přidejte do salátu ještě před majonézou, zelenina ho do sebe krásně nasákne a chuť bude dokonale vyvážená. Dokonalé odležení: Bramborový salát chutná nejlépe po 12 hodinách odležení v lednici, kdy se veškeré chutě surovin ideálně propojí.
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