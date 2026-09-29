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Televize LG si zapisují, co jí říkáte, a mikrofon nechají zapnutý ještě 15 vteřin poté. Kauza graduje, lidem se to nelíbí

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Bezpečnostní analytici našli v televizích LG textové přepisy hlasových povelů uložené přímo v zařízení a zjistili, že mikrofon po aktivaci dobíhá až 15 sekund.
Televize LG Super UHD TV 4K

Televize LG Super UHD TV 4K

Zdroj: Alex Butterfield / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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