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Zasadila hvozdík kropenatý mezi kameny a za sezonu měla růžový koberec. Jedna chyba při výsadbě ale zničí kořeny dřív než mráz

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Simona Sedláčková z webu Naše krásná zahrada to shrnuje prostě: vysaďte ho na místo, kde po dešti nezůstává stát voda.
Zasadila hvozdík kropenatý mezi kameny a za sezonu měla růžový koberec. Jedna chyba při výsadbě ale zničí kořeny dřív než mráz

Zasadila hvozdík kropenatý mezi kameny a za sezonu měla růžový koberec. Jedna chyba při výsadbě ale zničí kořeny dřív než mráz

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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